Останется в истории «премьером плевка»

Мухаммедкалый Абылгазиев останется в истории кыргызского государства как самый бессильный вялый премьер-министр.

Будущее поколение будет знать Абылгазиева в качестве нерешительного бесполезного «главы государства плевка» без своей точки зрения. Причиной тому его проявление самого себя безграмотным «ни рыба ни мясо», раздражающим общество. Депутаты Жогорку Кенеша сказали, что работники милиции, воспользовавшись недостатками правительства, делают деньги на «плевке». Вследствие этого заместитель главы МВД Курсан Асанов был вынужден сказать: «Пока еще плевки не будут облагаться штрафом. В большинстве случаев выдается только предупреждение. В айыл окмоту работают комиссии. В городах тоже созданы комиссии, при наличии факта истребования денег мы примем меры». Итак, правительство не в силах выполнить свой закон, стоит в неловком положении. Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков подчеркнул, что правительство Абылгазиева останется в истории как «правительство плевка».

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №2 от 18.01.2019/стр.2, gezitter. org