Смертельное ДТП с первоклассницей. Минобразования опровергло, что хотят уволить учителя

В Министерстве образования опровергли, что хотят уволить учителя из-за ДТП, в котором погибла ученица 1-го класса в селе Ленинском.
Ранее в редакцию Kaktus.media обратились родители учеников школы. Они сообщили, что в смерти первоклассницы под колесами грузовика в селе Ленинском Аламудунского района хотят сделать виновной классную руководительницу.
По данным ведомства, вопрос увольнения классной руководительницы первоклассницы, погибшей в Ленинском, не рассматривается.
"Учительница передала ребенка указанному родителем ответственному лицу", - сообщает пресс-служба Минобразования.
В МОиН уточнили, что во всех школах, которые близко расположены к дорогам, учат детей переходить дорогу только на светофоре или пешеходном переходе.
Напомним, 5 декабря 2018 года в селе Ленинском Аламудунского района Чуйской области на пешеходном переходе у школы водитель грузового автомобиля с казахскими госномерами сбил ученицу первого класса. От полученных травм девочка скончалась на месте.
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