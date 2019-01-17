Госслужба по миграции разъяснила митингующим против китайцев нововведения в закон

Сегодня, 17 января, на площади Ала-Тоо проходит митинг. Собравшиеся выступили против присутствия Китая в Кыргызстане, а также работающих китайцев в стране.
На встречу с митингующими вышел заместитель председателя Госслужбы миграции КР Самат Токтоболотов с целью разъяснить ситуацию о положении иностранных граждан в Кыргызстане.
Он отметил, что данная проблема поднималась не раз в правительстве, более того, президент 24 марта 2018 года подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики", предусматривающий совершенствование миграционной политики на территории Кыргызстана.
"Поправки, разработанные Государственной службой миграции, призваны обеспечить защиту национального рынка труда от притока низкоквалифицированной иностранной рабочей силы, в целях обеспечения права граждан Кыргызской Республики на занятие вакантных рабочих мест в нашей стране", - сообщил Самат Токтоболотов.
По его словам, предусматривается внесение в действующее законодательство уже разработанных норм, ограничивающих численность иностранных работников на одном хозяйствующем субъекте до 20 процентов, которые получают разрешение на работу в пределах квоты на трудовую миграцию до 1 года. Также будет повышена сумма отчислений работодателем за каждого иностранного работника.
По прогнозам, данное нововведение принесет в казну дополнительно около 200 миллионов. В случае превышения указанного лимита работодатель уплачивает кратную государственную пошлину, определяемую правительством Кыргызской Республики.
"Одновременно будут созданы благоприятные условия для привлечения высококвалифицированных специалистов, в том числе инвесторов, которые будут получать разрешение на работу сроком до 3 лет по упрощенному порядку", - сказал он.
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