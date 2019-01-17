Опять митинг! В Бишкеке выступают против «китайского засилья»

Сегодня на центральной площади Ала-Тоо проходит митинг против китайской экспансии. Как сообщают очевидцы, на месте собралось больше 100 человек.
В начале собравшиеся выбрали модератором гражданского активиста Аманбола Бабакулова.
Он озвучил три требования, которые поддержали участники митинга.
В частности: выдавать гражданство Кыргызстана только этническим кыргызам; второе – создать комиссию, которая проверит китайские предприятия на нелегальных мигрантов; третье – проверить чиновников, ответственных за рост долга перед Китаем, и в случае выявления нарушений конфисковать их имущество в счет погашения долга.
За правопорядком следят сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, на площади Ала-Тоо 7 января прошла акция протеста с требованием выдворения из Кыргызстана незаконных мигрантов — граждан Китая. Собравшиеся на площади обещали провести следующую акцию протеста 17 января.
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