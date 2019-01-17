Какие болезни передаются через плевки? Минздрав отвечает

В связи с последними событиями, а именно введенными штрафами на плевки в Кыргызстане, в Министерстве здравоохранения разъяснили, что плеваться на улице не только не этично, но и еще вредно для здоровья.

По данным ведомства, плевки не только портят внешний облик наших городов, превращая улицы, детские площадки, скверы и парки в места не пригодные для отдыха, но и являются главными источниками болезней.

«Научно доказано, что в слюне человека обитают более 500 штаммов болезнетворных микробов и бактерий, в числе которых герпес, дифтерия, корь, краснуха, бешенство, туберкулез, гепатит, пневмония, грипп, вирусные инфекции и др. Любой из нас может наступить на плевок и принести болезнетворную бактерию на подошве обуви домой. Поэтому плеваться там, где ходят, сидят люди, играют дети, является самым скверным поступком», — отметили в Минздраве.

Согласно информации, необходимо соблюдать элементарные правила поведения в общественных местах:

-Плеваться без особой на то необходимости некультурно;

-Шмыгать носом и сморкаться в общественном месте нельзя;

-Плеваться и сморкаться нужно тихо, в платок (салфетку) и отвернувшись, если нельзя выйти и уединиться;

-Использованную салфетку необходимо выбросить в специальную урну.

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