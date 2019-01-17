Повышен штраф для водителей за отказ от освидетельствования у нарколога

Выявляются недостатки во вступивших в силу новых законах и кодексах, в целях их устранения проекты трех законов направлены в Жогорку Кенеш.
В частности, отдельно предусмотрены изменения в Кодекс о нарушениях. Об этом в интервью радио "Марал" сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.
"Во время работы экспертной группы было много сказано о размерах штрафов. Согласно новым поправкам, суммы отдельных штрафов повышены. Так, если раньше за отказ от освидетельствования у нарколога для водителей предусматривался штраф в размере 5 500 сомов, то теперь эта сумма повышена до 17 500 сомов", - сказал Разаков.
По информации, созданная в рамках судебно-правовой реформы экспертная группа работает по выявлению коллизий и проблем в новых законах и разделению их на ступени. В основной состав экспертной группы вошли ученые, правоведы и доктора юридических наук. Три сотрудника МВД в составе рабочей группы занимаются исключительно предоставлением необходимых статданных.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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