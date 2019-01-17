В Джалал-Абаде аксакалы выступили против митинга, касающегося граждан Китая

Совет аксакалов Джалал-Абадской области и Совет молодежи выразили протест предстоящему митингу, связанному с гражданами Китая.
Аксакалы во главе с председателем Совета аксакалов Садырбеком Качкынбаевым 15 января провели пресс-конференцию.
- Мы много лет соседствуем с Китайским государством и имеем дипломатические отношения. Сейчас основные инвестиции поступают из Китая, что является существенной помощью для экономики нашей страны. Мы выражаем протест призывам в социальных сетях к участию в митинге. Поэтому мы, аксакалы, призываем весь народ к миру и единству, - сказал Качкынбаев.
11 января президент Сооронбай Жээнбеков предупредил, что будут наказаны силы, желающие испортить кыргызско-китайские отношения. Следом провел пресс-конференцию первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, опроверг информацию о росте числа граждан Китая.
В данное время в социальных сетях и мессенджерах активно распространяются сообщения, направленные против граждан Китая.
7 января на центральную площадь Бишкека вышли на митинг около 300 человек, которые требовали у власти вывести из страны незаконно находящихся в стране граждан Китая. Следующая акция была назначена на 17 января.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org
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