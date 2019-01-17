Верховный суд направил дело угрожавшей самосожжением Мамановой для пересмотра в городской суд

Верховный суд направил дело угрожавшей самосожжением жительницы г. Кызыл-Кыя Розы Мамановой для пересмотра в Кызыл-Кыйский городской суд.
Такое решение судебная коллегия Верховного суда вынесла 15 января.
Уголовное дело на Маманову было возбуждено 4 октября 2017 г. отделом внутренних дел г. Кызыл-Кыя по статье "Мошенничество", решением городского суда она была осуждена на год условно. Позже Маманова обратилась в областной суд, который оставил в силе решение городского суда.
После этого Маманова обратилась в Верховный суд с просьбой вынести справедливое решение.
Мать четверых детей Маманова до этого заявляла SUPER.KG, что причиной ее намерения прибыть в Бишкек для самосожжения стали незаконные действия сотрудников милиции г. Кызыл-Кыя.
Источник: super.kg, gezitter.org
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