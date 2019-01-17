Смог в Бишкеке. Депутаты Жогорку Кенеша хотят запретить ввоз старых автомобилей

Депутаты Жогорку Кенеша хотят запретить ввоз в Кыргызстан старых автомобилей.

Об этом на семинаре по утверждению «Плана действий по вопросам здоровья и загрязнения окружающей среды» заявил депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев.

По словам депутата, сейчас разрабатывают законопроекты, нацеленные на снижение загрязнения воздуха автомобильным транспортом. В частности планируют ограничить ввоз старых автомобилей.



Он напомнил, что в 2018 году принята концепция по развитию зеленой экономики, сейчас прорабатываются механизмы ее внедрения.



«Мы будем принимать законодательные акты сквозь призму зеленой экономики, экологии, здоровья нашего населения. Это должно быть приоритетным вопросом для нас. Не должно быть объектов, которые будут наносить ущерб нашей экологии», — сказал он.

Он отметил, что у Кыргызстана идеальные условия для внедрения принципов зеленой экономики: 94 процента гидроресурсов, отсутствие крупных загрязняющих заводов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/106337/

