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Криштиану Роналду навестил девочку из Кыргызстана в итальянской больнице

Известный португальский футболист, игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду навестил больную раком девочку из Кыргызстана, которая лечится в Италии.

 

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала ведущий научный сотрудник отделения детской онкологии НЦО Дамира Байзакова.

 

По ее данным, у кыргызстанки Юны диагностировали саркому кости. Девочка прошла в Кыргызстане химиотерапию, затем поехала на лечение в Турин для дальнейшего лечения и операции (протезирования).

 

 

В этой же больнице лечится кыргызстанец Нурпазыл. Его посетили итальянские полицейские и подарили подарки.

 
      

 

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/106385/ 
 

           

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