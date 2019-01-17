Криштиану Роналду навестил девочку из Кыргызстана в итальянской больнице

Известный португальский футболист, игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду навестил больную раком девочку из Кыргызстана, которая лечится в Италии.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала ведущий научный сотрудник отделения детской онкологии НЦО Дамира Байзакова.
По ее данным, у кыргызстанки Юны диагностировали саркому кости. Девочка прошла в Кыргызстане химиотерапию, затем поехала на лечение в Турин для дальнейшего лечения и операции (протезирования).
В этой же больнице лечится кыргызстанец Нурпазыл. Его посетили итальянские полицейские и подарили подарки.
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