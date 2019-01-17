Программист обвинил Минобраз и депутата Жогорку Кенеша в присвоении проекта

Председатель Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг Азис Абакиров заявил 24.kg, что Министерство образования и депутат парламента Канатбек Керезбеков отобрали здание у IT-академии.

По словам Азиса Абакирова, отняли не только помещение, но и присвоили чужие научные достижения, выдав за собственный проект. «Я с группой программистов инициировал создание IT-академии на базе профтехлицея № 99, все согласовали с правительством еще в 2015 году, проект реализовали, но не при нашей ассоциации, а при Юридической академии, которую возглавлял тогда нынешний депутат Жогорку Кенеша Канатбек Керезбеков», — сказал Азис Абакиров.

Он добавил, что Юридическая академия забрала себе здание, где находился лицей, при поддержке Министерства образования, хотя оно со всей базой должно было перейти Ассоциации разработчиков программного обеспечения.

«Получается, тогдашний ректор Юракадемии просто списал наш проект, даже названия не изменил. В итоге IT-академия появилась при КГЮА. При чем тут юристы, не понимаю», — заявил Азис Абакиров и подчеркнул, что готов обратиться к президенту страны и премьер-министру, чтобы разрешить ситуацию.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/106387/

