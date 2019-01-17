Абылгазиев требовал срочно начать ловлю взяточников на дорогах. Каковы результаты?

Вопрос о текущих результатах рейдов против вымогателей в погонах вызвал у правоохранителей замешательство

В начале января премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил МВД и ГКНБ на постоянной основе проводить специальные рейды по выявлению взяточников на дорогах и строго наказывать их. Причем начать мероприятия глава кабмина потребовал в кратчайшие сроки.

Однако по сей день от правоохранительных органов какой-либо информации о результатах этих рейдов в СМИ не поступало. Vesti.kg решили выяснить, исполняется ли поручение премьера.

В пресс-службе МВД сообщить о результатах рейдов сразу не смогли, ссылаясь на то, что данные еще не запрашивали. Однако пообещали предоставить информацию позже.

Между тем в ГКНБ отвечать устно на заданный вопрос не стали, потребовав отправить письменный запрос, ответ на который Vesti.kg еще не получили.

Напомним, ранее Мухаммедкалый Абылгазиев особо подчеркнул, что сотрудникам ГУОБДД МВД на данный момент необходимо сконцентрироваться на главной задаче – обеспечении безопасности и наведении порядка на дорогах страны.

«Отдельные сотрудники милиции своими противоправными действиями заслуженно вызывают нарекание и критику со стороны граждан, - отметил премьер. - Это говорит о том, что МВД необходимо принять действенные меры по совершенствованию своей работы и искоренению коррупционных рисков. МВД должно избавиться от таких сотрудников, которые рассматривают эту масштабную и очень нужную работу по наведению порядка на дорогах, как способ нажиться».

По словам премьер-министра, граждане высказывают сомнение в эффективности новых штрафов за нарушение правил дорожного движения именно из-за недобропорядочных сотрудников ГУОБДД, идущих на нарушение закона, который они сами и призваны защищать, и отсутствия качественной профилактической работы.

https://vesti.kg/