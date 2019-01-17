Спикер ЖК поздравил сборную Кыргызстана с выходом в плей-офф Кубка Азии

Дастан Жумабеков напомнил футболистам, что за ними стоит вся страна
Торага Жогорку Кенеша поздравил сборную Кыргызстана с выходом в плей-офф Кубка Азии по футболу.
- Вчера знамя Кыргызстана было поднято над стадионом - это новая страница в истории нашего футбола, - сказал он на пленарном заседании. - Я желаю нашим футболистам успехов в дальнейший играх. Знайте, за вами стоит вся страна.
Напомним, сборная Кыргызстана по футболу выиграла команду Филиппин со счетом 3:1. Матч состоялся вчера на стадионе «Рашид» в Дубае в рамках розыгрыша Кубка Азии-2019.
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