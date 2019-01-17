Как привлечь деньги в дом: 5 советов по фэн-шуй + 10 примет

Как привлечь деньги в дом: 5 полезных советов + 5 рекомендаций фэн-шуй + 10 народных примет + 3 предостережения.



Отсутствие денег – это всегда плохо.

Но некоторые глупые люди даже не догадываются, что они сами делают все, чтобы оттолкнуть денежную энергию.

Естественно, сидя на попе ровно, трудно рассчитывать на то, что амулеты, приметы и прочее сработает само по себе и вам на голову польет денежный дождь.

Но и беспечно относиться к этому нельзя.

Каждый человек должен знать, как привлечь деньги в дом, чтобы они не утекали сквозь пальцы, чтобы доходы росли, а удача никогда не покидала пределы вашего жилья.

Все советы эффективны, проверены временем и элементарны в реализации.

Как привлечь деньги в дом: 4 общих совета

Привлечь деньги и удачу в свой дом не так уж и сложно.

Советы, которые уже срабатывали не раз, – не высшая математика, что требует ученой степени для понимания.

Любому человеку под силу взять на вооружение эффективные рецепты, которые помогут привлечь на свою сторону фортуну и источник денежной энергии.

Совет №1. Проси много и получишь достаточно.

В работе с денежной энергией и фортуной отбросьте полумеры.

Не нужно скромничать.

Просите много денег: миллион, два, три и получите достаточно для нормальной жизни.

Стоит забыть о просьбах типа «Мне бы хоть десятку, чтобы дотянуть до зарплаты», «Повысили бы зарплату на 1 000 рублей, я уже был бы счастлив», «Хоть бы сотку выиграть когда-то в лотерею» и т.д.

Просите минимум?

А Вселенная вам даст еще меньше.

Выбросьте из головы советы ваших родителей о том, что скромность украшает человека.

В вопросе денег это правило не работает.

Скромных миллионеров не существует в природе.

Все они мечтали о больших заработках и в итоге сумели их добиться.

Вам тоже следует просить у Вселенной много и еще больше.

Совет №2. Посылай сигналы Вселенной правильно.





Чтобы получить правильный ответ на свой вопрос, нужно и сам вопрос формировать максимально корректно.

Просите у Вселенной так, чтобы она понимала, что именно вам надобно.

Хотите денег и удачи?

Так и говорите: «Уважаемая Вселенная, пошли мне, пожалуйста, выигрыш в лотерею в 1 000 000 рублей и удачу, чтобы приумножить эти деньги».

Просите конкретную сумму и удачу на конкретные дела, а не: «Вот деньжат бы мне немножко».

Немножко – это сколько?

Рубль?

Так завтра рубль и найдете на улице!

И попробуйте обвинить Вселенную, что она вам не помогла.

Просили?

Получите и распишитесь!

А в следующий раз хорошо подумайте, как правильно сформулировать свою просьбу, чтобы она сработала.

Дополнительный заработок на дому для всех и каждого

Совет №3. Уважай деньги и они будут уважать тебя.

Деньги – это не столько конкретные бумажки, сколько энергия, которую вы можете либо привлечь, либо – оттолкнуть.

Вам под силу подчинить эту энергию.

Для того чтобы привлечь деньги в свой дом, относитесь к ним с уважением, правильно их храните.

Вот 5 нехитрых способов, что помогут привлечь деньги и удачу в дом:



Правильный домик для денег – залог их приумножения.

Купите красивый кошелек красного, оранжевого, коричневого, черного или любого другого цвета, который вы любите.

Кошелек должен вам очень нравиться, стоить недешево и не быть слишком маленьким.

Лучше выбирать мошны из кожи, а не кожзама или ткани.

Деньгам в домике должно быть комфортно.

Вот почему я говорю, что не стоит покупать слишком маленький кошелек, потому что скрученным в бараний рог купюрам там будет некомфортно.

Разложите в кошельке купюры ровненько, по номиналу, монетки – в другое отделение.

А еще не допускайте накопления в кошельке старых чеков, талончиков, списков и прочего мусора.

Красный цвет притягивает денежную энергию.

Если у вас кошелек не красного, а какого-то другого цвета – не беда.

Купите отрез красного бархата и храните в нем денежные сбережения (небольшие суммы на какие-то некрупные покупки, потому что основные сбережения стоит хранить на банковских счетах).

А для монеток заведите копилку.

Когда она наполнится, обменяете монетки в банке или супермаркете на купюры.

Пустой кошелек – зло.

Да, иногда бывает так, что приходиться потратить все деньги, но допускать, чтобы кошелек пустовал, нельзя ни в коем случае.

Заимейте счастливую купюру или монетку, которую нельзя потратить (можете сделать на купюре какую-то надпись) и пусть она лежит в портмоне в отдельном отделении.

Луна – верная помощница в притягивании денежной энергии.





Денежные сбережения, которые хранятся у вас дома, нужно пересчитывать.

Разложите купюры по порядку, погладьте их, попросите расти и множиться.

Лучше считать деньги на растущую луну, чтобы привлечь их в свой дом.

Совет №4. Верь в то, что делаешь.

Однажды моя подруга устраивала дома девичник.

Меня заинтересовало красивенное денежное дерево, а еще статуэтка большой жабы с монеткой во рту, которая стояла на телефонном столике прямо напротив входной двери.

Будучи человеком тактичным, я не стала задавать вопросов, но одна из девчонок подняла Наташу на смех, мол, ты что – ребенок, чтобы верить, что такая ерунда поможет тебе привлечь деньги в дом.

Наташа не стала смущаться или пытаться доказывать с пеной у рта свою правоту, а просто сказала: «Да, я в это верю, свое денежное дерево холю и лелею, а жабку обожаю, и они меня не подводят. Остальное – не ваше дело».

Если у вас есть какие-то денежные магниты или талисманы, что привлекают удачу, вы должны искренне верить в них и не позволять никому над ними насмехаться.

Что думают другие по этому поводу, вас вообще не должно интересовать.

А значит, нужно использовать различные способы, чтобы притянуть их в свой дом.

Сгодится все: и восточная философия, и славянские народные приметы и собственноручно изобретенные амулеты. Испробуйте все, чтобы понять, как привлечь деньги и удачу в дом.

Более эффективные рецепты сможете взять на вооружение, а с остальным расстаться без сожаления.

1. Все по фэн-шую.

Восточная философия фэн-шуй давно приобрела популярность.

Люди не зря надеются с ее помощью привлечь в дом деньги и удачу, ведь именно это и является основным заданием учения.

Ну, и что, что мы – не китайцы, ну, и что, что фэн-шуй – это непатриотично, ну, и что, что не все из этой философии подходит нам?

Если есть моменты, которые срабатывают, так почему бы ими не воспользоваться?

Привлечь в дом удачу и деньги по фэн-шуй можно:

Содержа свой домик в чистоте.

Убирайте свое жилье регулярно, поддерживайте в нем чистоту и уют.

А еще ни в коем случае не загромождайте его ненужными вещами, заведите привычку раз в год избавляться от хлама.



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Используя энергию воды.

Именно вода – один из главных символов денег и удачи в фэн-шуе.

Чтобы привлечь и то, и другое в свой дом:

ликвидируйте все протечки кранов;



купите декоративный фонтанчик или аквариум;



развешайте картины, плакаты, фотографии с ручьями, водопадами и другими водоемами.



Имея дома волшебную жабку.

В фэн-шуй жабка с тремя лапками и монеткой во рту символизирует богатство, поэтому она притягивает деньги и удачу в тот дом, где живет.

Такую фигурку можно купить в любой сувенирной лавке.

Помимо жабки, можете держать в доме и другие статуэтки: черепахи, золотой рыбки, совы.



Холя и лелея денежное дерево.

Это дерево с твердым стволом и плотными круглыми листьями притягивает в дом денежную энергию и удачу.

Хорошо заботьтесь о нем, и оно отплатит вам сторицей за это.

Чем лучше это деревце растет, тем больше денег у вас будет, а уж если оно зацветет, то ждите крупных финансовых вливаний.



Используя придверной коврик не только по назначению.

У большинства людей перед дверью лежит небольшой коврик, о который принято вытирать ноги, чтобы не наследить в доме.

Положите под этот коврик монетку или кусочек мха – плохая энергия будет оставаться за дверью, а хорошая попадать в дом.



2. Как привлечь удачу и деньги в дом с помощью народных примет?



Если вам совсем уж чужда восточная философия и вы не хотите прибегать к фэн-шуй, чтобы привлечь деньги и удачу в дом или же хотите подстраховаться, используя что-то свое, родное, то прислушивайтесь к народным приметам, которые касаются денег.

За века наш народ наработал так много разнообразных мудростей, что упомнить все просто невозможно.

Давайте остановимся лишь на наиболее популярных приметах.

10 народных примет, что помогут привлечь в дом удачу и деньги:

Нужно не только принимать деньги, но и давать их нуждающимся, поэтому регулярно жертвуйте хоть небольшие суммы на благотворительность.

Понедельник и вторник – не лучшие дни для того, чтобы одалживать деньги или самому брать в долг.



Перекресток – энергетически опасное место, поэтому ни в коем случае нельзя подбирать мелочь, которая лежит там россыпью.



Найденные деньги нужно немедленно потратить или отдать на благотворительность.



Зарплату, выручку или какой-то другой доход нельзя сразу же тратить, деньги (или нетронутая банковская карточка) должны переночевать дома.

Чтобы круговорот денежной энергии не прерывался, деньги стоит отдавать правой рукой, а вот принимать – левой.



Домашние дела, такие как подметание и мытье полов, вынос мусора, нужно совершать до захода солнца.



А еще после захода солнца нельзя ничего одалживать, будь то деньги, спички или что-то из продуктов.



Нельзя возвращать или дарить пустую тару, будь-то ваза или судок, в котором было угощение.

Положите туда монетку, конфету, яблоко, даже – кусок хлеба, чтобы перебить энергию пустоты.

Не принимайте поврежденные и грязные купюры.

Если уж не получается отвертеться, то не кладите их в кошелек, а постарайтесь сразу же потратить или обменять на нормальные купюры.

В видеоролике представлен заговор для привлечения денежного потока.

Повторяйте его каждое утро, и деньги польются рекой:

Как привлечь в дом деньги: чего нельзя делать?



Иногда человек вроде все делает правильно: и денежное дерево холит, и кошелек имеет красивый, и к народным приметам прислушивается, и фэн-шуем не брезгует, но деньги и удачу привлечь почему-то не получается.

А проблема в том, что мы совершаем глупейшие ошибки, которые и блокируют денежную энергию.

Перестаньте их совершать, и все у вас будет просто замечательно.

Чего нельзя делать, если хотите привлечь деньги в дом:

Перестаньте употреблять фразы «Деньги как вода», «Сколько бы не зарабатывал, денег всегда недостаточно», «Мани-мани, ноу в кармани» и прочие.

Все это блокирует приток денежной энергии.

Перестаньте относиться к деньгам как к чему-то позорному, как грязным бумажкам, копить которые преступно и недостойно.

Вариант «там Кощей над златом чахнет» – тоже не вариант.

Постройте гармоничные отношения с деньгами.

Возьмите за правило пословицу «Копейка рубль бережет».

Не стоит думать, что деньги – это лишь бумажные купюры, а копейками можно сорить направо и налево, не забирать сдачу в магазине, выбрасывать, рассыпать их вокруг и т.д.

Монетки привлекают денежную энергию даже лучше, чем купюры.

Важно помнить: даже если вы знаете сотню примет и рецептов, как привлечь деньги в дом, но ничего не делаете, чтобы увеличить свои доходы, то вряд ли у вас получиться разбогатеть.

Все советы – помощь для тех, кто работает и зарабатывает, а не панацея от безденежья для лентяев.





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