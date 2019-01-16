Может ли муфтий Кыргызстана проповедовать на общественном телеканале?

Эксперт полагает, что глава ДУМК Максат ажы Токтомушев – сторонник запрещенного во многих странах движения «Таблиги Джамаат»

Кыргызстанский муфтий Максат ажы Токтомушев теперь ведет еженедельную религиозную передачу на общественном телеканале КТРК. Этой новостью с удивлением поделился в своем Twitter активист Эдиль Байсалов.

«На КТР теперь еженедельная передача муфтия, - написал он. - Кстати, наш Азретти сам не отрицает, что он последователь «Таблиги Джамаат». Организации, запрещенной в Казахстане, РФ, Таджикистане, Узбекистане и КНР».

В пресс-службе же Духовного управления мусульман опровергли информацию Эдиля Байсалова. Там Vesti.kg ответили, что информация активиста не соответствует действительности и собственной передачи на КТРК у Максата ажы Токтомушева нет. Впрочем, другие сотрудники ДУМК часто бывают гостями на других телеканалах, признали в пресс-службе.

- Муфтий Кыргызстана также не является сторонником «Таблиги Джамаат», - сказали там.

В приемной Общественной телерадиокорпорации также ответили, что глава ДУМК не имеет на телеканале своей передачи.

Бывший глава Госкомиссии по делам религий Орозбек Молдалиев считает, что органам безопасности стоит внимательно следить за содержанием религиозных телепередач.

- Муфтий ведь почти не скрывает, что он из «Таблиги Джамаат», - говорит эксперт Vesti.kg. – Поэтому если Максат ажы Токтомушев способствует демократическому становлению страны, выступая публично, например, высказывается против недавнего акта вандализма на кладбище, то пусть бы и имел эфирное время. А если речь идет о религиозной пропаганде, то это уже другое дело.

Молдалиев отметил, что религиозные деятели в Кыргызстане активно проникают во вполне светские области: например, принимают участие в избирательных кампаниях, за деньги агитируя своих прихожан в пользу определенного кандидата.

- Как-то один депутат, член совета улемов, открыто поддержал «Хизб ут-Тахрир». Он высказался против заупокойной молитвы, назвав тех, кто ее читает, неверными, кяфирами, - рассказал он. – А ведь даже христианина нельзя считать неверным. Был другой, который пропагандировал многоженство, так милиция до сих пор разбирается. Якобы разбирается.

Эксперт высказал мнение, что о религии нужно говорить на предназначенных для этого площадках, а не на общественном телеканале. Он рассказал, как однажды даже передачу «Религия и общество», выпускаемую Госкомрелигии, пытались закрыть, чтобы отдать эфирное время какому-то религиозному деятелю. Отстоять ее удалось лишь благодаря вмешательству Министерства культуры, информации и туризма.

- «Таблиги джамаат» умело ведут пропаганду, поэтому это движение и запретили во многих соседних странах, - говорит Молдалиев. – Ведь экстремисты не будут сразу открыто проповедовать. Я, конечно, не думаю, что наш муфтий будет такими делами заниматься. Но следить за этой сферой нужно строго.

Сторонники «Таблиги Джамаат» не замечены в совершении терактов, но часто будущие радикалы начинают именно с мирного даавата, говорил ранее журналистам офицер ГКНБ в отставке Нуркан Эшимбеков.

Экс-зампредседателя Госкомитета нацбезопасности, генерал-майор в отставке Артур Медетбеков напомнил, что в Пакистане и Афганистане много террористических организаций типа «Ал-моджахед», которые вышли из «Таблиги джамаата». Отметим, что в 2017 году экстремистским в Кыргызстане признали движение «Йакын инкар», которое ранее откололось от «Таблиги джамаат».

Наша страна – единственная на территории бывшего СССР, где деятельность «Таблиги Джамаат» не запрещена. ОДКБ также считает эту организацию экстремистской.

Попытки ввести подобный запрет в Кыргызстане предпринимали дважды: в 2009 и 2015 годах, однако они закончились ничем.

Духовное управление мусульман Кыргызстана настаивает, что участники движения исповедуют традиционный ислам и призывают других пресекать в себе греховные побуждения.

Муфтий Максат ажы Токтомушев – в прошлом амир (глава) таблиговского джамаата, пишет Stanradar.com. Сегодня при ДУМК действуют официальные курсы для подготовки проповедников (дааватистов), которыми управляет специальный отдел. По окончании курсов их выпускникам вручают сертификат, который от лица государства разрешает им проповедовать в течение шести месяцев.

Vesti.kg