«Если закрыть компьютерные клубы, то подростки не ринутся в библиотеки»

Идею главы Бишкекского горкенеша назвали утопической

Идея привлечь молодежь в библиотеки вместо компьютерных клубов - популизм. Таким мнением с Vesti.kg поделилась экс-министр образования, доктор педагогических наук, профессор Ишенгуль Болджурова.

- Во всем мире библиотеки являются центром не только образования, но и новых технологий, - отметила она. - В развитых странах в библиотеках установлены компьютеры с доступом к образовательным программам. Так что объединение библиотеки с информационными возможностями - это другой разговор. Если идти в ногу со временем, то тогда можно рассчитывать, что подростки пойдут в библиотеки. Но просто закрыть компьютерные клубы, в которые школьники ходят играть, а не заниматься, и предложить им читать книги - не более чем фантазии.

В свою очередь другой профессор Айнура Арзыматова полагает, что заставить молодежь ходить в библиотеки - утопическая идея.

- Мы ведь находимся не в тоталитарной стране, где все живут по указанию, - пояснила она Vesti.kg. - Сейчас подростки живут в цифровом мире. Для них нужно придумывать что-то новое. Да, проблема с компьютерными клубами есть. Подростки проводят там много времени. Но если мы их закроем, молодежь не ринется в библиотеки. Непонятно, как глава столичного горкенеша может предлагать подобные вещи?

Поясним, председатель Бишкекского горкенеша Жаныбек Абиров предложил закрыть все компьютерные клубы в столице. Об этом он заявил на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам.

«Надо волевым решением закрывать клубы, как когда-то это сделали с казино. В то же время стоит рассмотреть вопрос об улучшении условий в библиотеках, чтобы их посещали», - процитировали Абирова журналисты.

Vesti.kg

