Родившую 15-летнюю школьницу чиновники называют умственно отсталой

У школьницы, ставшей матерью, было свободное посещение. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.



У школьницы, ставшей матерью, было свободное посещение. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По их данным, девочка С.А. прибыла в Дмитриевскую среднюю школу в третий класс из школы села Киргшелк.

«Обучалась до четвертого класса. Часто пропускала уроки, были трудности в усвоении программного материала. По решению педсовета С.А. направили на медико-педагогическую комиссию, где ей выдали справку об умственной отсталости. Девочка должна была обучаться во вспомогательной школе-интернате. Но поскольку мать не согласилась с решением комиссии и не хотела, чтобы дочь обучалась в интернате, администрация школы предоставила по справке возможность свободного посещения по безоценочной системе», — отметили в ведомстве.

Семья малообеспеченная, постоянного места прописки не имеет, проживает на квартире. Мать постоянного места работы не имеет. 12 сентября 2018 года по заявлению матери девочки ей выдали документы, поскольку они собирались выехать в Турцию.

Ранее сообщалось, что в Иссык-Атинском районе родила 15-летняя школьница. Девочка рассказала, что познакомилась с парнем, в апреле прошлого года вступила с ним в половую связь. Сейчас его нет в стране, он уехал на заработки за рубеж. О том, что он станет отцом, парень не знал.

Сейчас органы милиции проводят доследственную проверку.



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