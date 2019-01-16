В Кыргызстане вспоминают жертв трагедии в Дачи-СУ

В Кыргызстане отмечают вторую годовщину трагедии в селе Дачи-СУ недалеко от аэропорта «Манас».

Рано утром 16 января 2017 года на поселок упал грузовой самолет Boeing-747-400. В результате крушения погибли 35 граждан Кыргызстана и 4 члена экипажа - граждане Турции. По официальной версии, самолет, летевший в Стамбул, направлялся в кыргызстанский аэропорт для дозаправки топливом.

По официальной версии, при попытке посадки в аэропорту «Манас» на высоте 17 метров экипаж решил уйти на второй круг, сообщив об отсутствии визуального контакта. Но через несколько секунд самолет столкнулся с незначительно возвышающимся рельефом местности и препятствиями, из-за чего потерпел крушение, упав прямо на жилые дома.

По официальным данным, в поселке полностью было разрушено 19 домов, а 7 домов признаны аварийными. Частичные разрушения получили 12 домов.

Накануне президент Сооронбай Жээнбеков встретился с детьми, которые потеряли своих родных и близких в результате крушения грузового самолета. Он сказал, что этот день остался в памяти кыргызстанцев как один из самых трагических.



