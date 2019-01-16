Правильное решение. В БГК продлили мораторий на строительство АЗС в Бишкеке

Запрет на возведение новых автозаправочных станций в городе введен в 2013 году. Тогда депутаты столичного кенеша приняли соответствующее постановление.
Постоянная комиссия Бишкекского городского кенеша по муниципальному имуществу, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре единогласно решила продлить мораторий на строительство новых АЗС в столице.
Запрет на возведение новых автозаправочных станций в городе введен в 2013 году. Тогда депутаты столичного кенеша приняли соответствующее постановление.
Согласно документу, мораторий запрещает строительство АЗС в квадрате, ограниченном улицами Токомбаева – Садырбаева – проспект Жибек Жолу – Курманджан Датки.
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