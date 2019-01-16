В Баткене выявляют детей мигрантов

В Баткене специалисты обходят дома, уточняют число детей мигрантов, уехавших на заработки. 14 января мэрия города Баткена сообщила «Азаттыку» - эта кампания осуществляется согласно постановлению правительства.

Во всех уголках области будет проводится подобная работа по регистрации для предотвращения жесткого отношения, насилия и правонарушения в отношении детей.

В состав комиссии вошли сотрудники регионального управления социальной защиты, инспекторы, работающие с подростками, сотрудники сферы образования и здравоохранения, представители местной власти и духовенства, аксакалы и члены женских советов.

Они зайдут в каждый дом, проверят документы детей, условия проживания, состояние здоровья и создадут информационную базу мигрантов.

Сообщается, что по Баткенской области насчитывается более 15 тысяч детей, чьи родители выехали на заработки, а они остались под присмотром родителей.

В последние дни в Кыргызстане фиксируются случаи, когда оставшиеся у родственников дети подвергаются насилию, а иногда и погибают.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org