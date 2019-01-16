Штраф за плевки будет снижен с 5500 до 1000 сомов

Штраф за плевки будет снижен с 5500 до 1000 сомов, сообщил на пресс-конференции вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его словам, вопрос в данное время находится на стадии рассмотрения.

"Плевки попали в статью "выкидывание, сжигание мусора в неположенном месте". Штраф по данной статье составляет 5500 сомов. Мы считаем, что данная сумма полностью подходит для сжигающих мусор. В то же время в кодексе есть штрафы для курящих в общественных местах. Сейчас мы думаем над тем, чтобы приравнять штраф за плевки со штрафом за курение, который составляет тысячу сомов", - сказал Разаков.

Напомним, с 1 января 2019 года вступили в силу пять новых кодексов – Уголовный кодекс, Кодекс о проступках, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс о нарушениях – и два закона.

В обществе введенные в соответствии с новыми правилами суммы штрафов вызывают протест. Так, за вождение автомобиля в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 17 500 сомов. Как сообщало МВД, до этого в течение 3-х суток было задержано 17 нетрезвых водителей, с которых взысканы штрафы в размере 262 500 сомов суммарно.

Кроме того, вызывает полемику штраф за плевки в размере 5500 сомов.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org