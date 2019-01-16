Азимбек Бекназаров: "Мы ожидали, что после курултая 24 ноября произойдут изменения, этого не случилось"

В мероприятии принимают участие депутаты парламента, общественные деятели и политики.





Сегодня, 15 января, в Бишкеке проходит конференция, посвященная презентации проекта закона по конституционной реформе, подготовленного по народной инициативе, в целях исполнения решений курултая, состоявшегося в ноябре прошлого года.

В мероприятии принимают участие депутаты парламента, общественные деятели и политики.

"Мы ожидали, что после прошедшего 24 ноября курултая произойдут изменения, но этого не случилось, ничего не изменилось. Мы пишем закон по проведению реформы. Мы должны собрать 10 тысяч подписей и провести реформу. Каждый из нас желает разную власть, по этой причине мы должны объединиться. Путём объединения должны достичь компромисса. Конституция менялась 11 раз, и 9 раз ее изменяли президенты. Президенты меняли, как им угодно, играли с законом и правами", - сказал Азимбек Бекназаров

Источник: super.kg, gezitter. org