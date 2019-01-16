Тазабек Икрамов: Удивляюсь тем, кто ищет "грани в яйце"

Получивший звание "Отличника образования" депутат Тазабек Икрамов признаёт, что обладает всего лишь двухлетним стажем работы в образовательной сфере.





Получивший звание "Отличника образования" депутат Тазабек Икрамов признаёт, что обладает всего лишь двухлетним стажем работы в образовательной сфере. При этом отмечает, что получил нагрудный знак отличника народного образования за проекты законов по реформам в сфере образования.

"Действительно, я работал в Физкультурном институте только 2 года. Кроме того, мы поддерживали молодых спортсменов, выводили их на международные турниры. Последние три года мы обсудили в парламенте много законов, поддержали их, вносили большой вклад в сферу образования", - сказал нардеп.

Как отметил Икрамов, на самом деле он не нуждается в присвоенном ему звании, добавив, что если оценивать работу депутатов, они достойны и более значительных наград, не только в образовательной сфере.

"Много тех, кто проработал много лет, даже по 50 лет, и не принес никакой пользы обществу", - говорит депутат.

На наш вопрос "Признаете ли вы как законодатель, что звание присвоено вам с нарушением закона, с учетом вашей работы в образовательной сфере?" депутат ответил: "Удивляюсь тем, кто ищет "грани в яйце".

Депутат Тазабек Икрамов получил звание "Отличник образования" в конце прошлого года. Депутат опубликовал в соцсетях нагрудный знак вместе со свидетельством.

Издания написали, что Икрамов проработал преподавателям в сфере просвещения всего 2 года.

По правилам, кандидаты на получение звания "Отличник образования" должны иметь непрерывный педагогический стаж 20 лет и почетную грамоту Министерства образования.

Как сообщило Минобразования "Кактус медиа", к награде Икрамова представил комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

Депутат Тазабек Икрамов начал трудовую деятельность в 1998 году преподавателем физкультуры в филиале Кыргызского государственного института физической культуры и спорта в Джалал-Абадской области, позже подался в бизнес.

Источник: kabarlar.org, gezitter. org