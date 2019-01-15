Глава Ленинского района: Изучаем законность строительства ТЦ «Весна» Нариманом Тюлеевым

Сам бывший мэр Бишкека считает, что его очерняют в интересах Омурбека Бабанова

Законно ли бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев построил торговый центр «Весна» в Бишкеке, выяснит специально созданная комиссия. Об этом Vesti.kg сообщил глава Ленинской районной администрации Нурдин Тынаев.

- Мы подняли документы и начали их изучать, - сказал он.

Накануне депутат Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев заявил на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, что экс-градоначальник построил торговый центр на пересечении улиц Токтогула и Калыка Акиева, захватив территорию бывшего детского сада.

«На этом месте раньше был муниципальный детский сад, - рассказал член БГК. - Он еще продал муниципальную землю БПАТП. Почему мы не поднимаем такие вопросы? А если поднимаем, то, врать не буду, наши же коллеги подходят и говорят, мол это мой брат, и просят не поднимать вопрос».

Нариман Тюлеев опроверг эти заявления на своей странице в Facebook. Он допустил, что за «попыткой опорочить» его стоит бывший премьер-министр и экс-кандидат в президенты Омурбек Бабанов.

Экс-мэр написал, что детский сад на месте ТЦ исчез задолго до назначения его градоначальником 7 июля 2008 года. По словам бывшего главы муниципалитета, на указанной территории находились офисные помещения, принадлежащие нескольким частным собственникам. Отец Наримана Тюлеева, как отметил бизнесмен, купил их в первой половине 2008 года после двух лет переговоров.

«А сам торговый центр был построен в 2011 году, - напомнил Тюлеев. - Все сделки были законными и поэтому ни один госорган не нашел нарушений, хотя проверки были».

Также бывший мэр заявил, что ни он, ни муниципалитет в целом не имеют никакого отношения к приватизации автобусного парка.

«Насколько я помню, он изначально был в ведении государства и им же (через соответствующий орган по управлению имуществом) был передан под приватизацию, - поведал Тюлеев. - Тогда, насколько я помню, главой ФУГИ был небезызвестный Турсун Турдумамбетов. В мою бытность мэром мы пытались отменить данные решения и даже блокировали доступ посторонним лицам на территорию автопарка».

Бизнесмен предположил, что представитель фракции «Республика – Ата-Журт» Канатбек Музуралиев «очерняет» его по просьбе Омурбека Бабанова.

«Тогда я тем более не понимаю, какая Омурбеку Токтогуловичу выгода от этих инсинуаций, - рассуждает Тюлеев. - У него своих проблем хватает, и по его заявлению, он отошел от политики. В принципе, как и я. Наши бизнес-интересы лежат в разных плоскостях или не пересекаются. Возможно, мы попытаемся через знакомых людей уточнить, верны мои предположения или нет».

Впрочем, экс-глава муниципалитета в любом случае готовит иск – в отношении Музуралиева или Бабанова, в зависимости от того, замешан ли в истории последний.

«Сумма иска будет составлять огромную сумму, в миллионах сомов, который мы обязательно выиграем и после чего направим эти средства на благотворительность, в детские дома, - обещает бизнесмен. - И те люди, которые стоят за ним, пускай выплачивают эти средства».

Vesti.kg

