«Ты - не кыргыз!». Реакция таксиста-нарушителя на замечание гражданина

В компании «Намба такси» сообщили, что сотрудник временно отстранен от работы

В одной из популярных групп в Facebook появилось видео, на котором запечатлен водитель такси с шашкой компании «Намба» , проехавший во двор многоэтажного дома, игнорируя запрещающий знак. Очевидцем нарушения стал молодой человек, который сделал замечание таксисту, на что услышал в свой адрес оскорбления. В частности, водитель заявил, что призывающий его к порядку гражданин - «не кыргыз», раз так себя ведет.

«Таксист Намбист! Патриот, акмак экенсин, кыргыз эмессин дейт)) Namba Taxi вот такие грамотеи возят людей! Срочно их на пересдачу!!! Ps: он ехал на запрещающий знак! Там одностороннее движение!», - подписал свое видео автор. ( орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.)

Между тем в Namba Taxi Vesti.kg сообщили, что компании уже известно о случившемся.

- Мы уже связались с автором видео для получения более подробной информации, - отметили в компании. - По его словам, инцидент произошел между улицами Логвиненко и Панфилова. Ранее этот проезд был двусторонним, но теперь там появился запрещающий знак. В связи с чем мы обратились в УОБДД, чтобы выяснить, законно ли там повесили знак, потому что это могла сделать строительная компания. Однако водитель временно отстранен от работы. С ним проведут беседу.

Vesti.kg

