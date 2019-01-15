Как поживает шестимиллионная гражданка Айлин? - Фото

Исполнилось три года Айлин Кожошевой, которая стала 6 миллионной гражданкой Кыргызстана. Рождение Айлин стало большим счастьем для кыргызского народа.





Исполнилось три года Айлин Кожошевой, которая стала 6 миллионной гражданкой Кыргызстана. Рождение Айлин стало большим счастьем для кыргызского народа. Тогдашняя власть порадовала ее семью, подарив в Оше четырехкомнатную квартиру.

По словам матери Айлин – Рахат Белековой, из-за работы отца семейства они были вынуждены переехать в Бишкек. В месяц они платят 15 тысяч сомов за жилье. С учетом Айлин в семье 6 детей. Один из старших детей окончил высшее учебное заведение. Еще один студент, другой – учится в 8 классе.

Мать Айлин рассказывает, что добытых отцом денег едва хватает на квартиру и пропитание. А «счастливая» девочка Айлин даже не может попасть в государственный детский сад. «Зарплаты мужа на все не хватает. Хотели отдать Айлин в частный детский сад, но это дорого. Нам пришлось в прошлом году встать в очередь в государственный детский сад. Но до сих пор мы не дождались своей очереди», – рассказывает Рахат Белекова.

Источник: газета «Факты.kg» №1 от 11.01.2019 / стр. 6, gezitter. org