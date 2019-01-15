«Стоимость плевка» в 5 500 сомов превратятся для власти в бакиевские 60 тыйынов?

С 1 января 2019 года вместе с новым кодексом были внедрены штрафы. Но уже на первой неделе появились сомнения в том, что этот кодекс будет соблюдаться.





С 1 января 2019 года вместе с новым кодексом были внедрены штрафы. Но уже на первой неделе появились сомнения в том, что этот кодекс будет соблюдаться. Например, подвергается критике и бурному обсуждению штраф в размере 5 500 сомов за плевание в общественном месте. Дело не в большой сумме штрафа, а в отсутствии механизма изымания такой суммы денег.

7 января было распространено видео, на котором один джигит опротестовал закон о плевании, плюнув в сторону "Белого дома". Гражданин выразил готовность оплатить штраф за эту проделку и показал 5 500 сомов. Стало известно, что милиция нашла его в Тонском районе и привезла в Бишкек. Не было ясно – будет ли он платить штраф за плевание или нет. Пока что не было ни одного случая, когда штрафовали за плевание в общественных местах.

Новые кодексы в стране принимались в 2016-2017 гг., когда Алмазбек Атамбаев был президентом, а Сооронбай Жээнбеков премьер-министром. По плану в течение двух лет должны были быть разработаны механизмы воплощения в жизнь кодексов, все государственные органы должны были быть готовы к работе согласно новым кодексам. Глава правительства должен был подготовить государственную систему к новым кодексам. Сооронбай Жээнбеков был премьером с апреля 2016 года по август 2017 года. Следующий премьер Сапар Исаков запустил мегапроекты, вроде «Таза коом», «Умный город», но не успел их реализовать, так как Жогорку Кенеш снял его с должности, оказав недоверие. Если бы был реализован «Таза коом», то сегодня можно было бы определить по единой системе – кто плюется, кто нарушает закон. В 2018 году Исаков говорил: «В рамках «Умного города» будет запущена функция распознавания лиц. В этом направлении будут работать около 20 сотрудников ГКНБ и МВД. В случае правонарушения фотоснимок человека позволит выяснить – где он находился». Но с уходом в отставку Исакова проект «Умный город» был приостановлен.

Сегодняшнее правительство испытывает трудности даже с реализацией одного компонента этого проекта – «Умного города». Мухаммедкалый Абылгазиев, возглавляющий правительство на протяжении года, не смог решить вопрос в этом плане. Хотя в законе указано, что штраф за плевание в общественном месте составляет 5,5 тысяч сомов, непонятно, кто будет выявлять плюющихся людей и наказывать.

Гражданское общество набросилось на действующее правительство, которое вводит новые кодексы сырыми. Становится очевидно, что эта норма еще вызовет немало шумихи и споров. Нынешняя власть вместо того, чтобы решать вопрос, пытается свалить ответственность на предыдущую власть, заявляя: «Мы это не принимали». Есть и вторая сторона проблемы – большинство обсуждает размер штрафа за плевание. Конечно, все хотят жить в чистом обществе, в безопасном и не загрязненном месте. До этого проходила общественная акция «Не плевать», но она не обсуждалась так активно. Общественность взбудоражилась, когда ввели денежное наказание. Если у общественности не хватает воли, чтобы перестать плеваться, то оно не сможет требовать чистого города, села, страны. Вместо того чтобы проделывать комплексную работу по искоренению коррупции, власть прибегла к повышению суммы штрафов. Не вызовут ли такие шаги волну народного недовольства?..

Источник: газета «Супер-Инфо» №845 от 11.01.2019 / стр. 5, gezitter. org