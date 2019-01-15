Абылгазиев поручил найти тех, кто учинил вандализм на кладбище

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил найти виновников вандализма на кладбище в селе Ананьеве Иссык-Кульской области, привлечь их к ответственности.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил найти виновников вандализма на кладбище в селе Ананьеве Иссык-Кульской области, привлечь их к ответственности.
Об этом сообщили из пресс-службы правительства. Сообщается, что премьер-министр дал соответствующее поручение Министерству внутренних дел. Абылгазиев расценил произошедшее как невежество, отметил необходимость поскорее найти виновных.
11 января ночью неизвестные люди сломали 34 деревянных креста и 2 мраморных надгробья на кладбище в селе Ананьеве Иссык-Кульской области.
Пока что вандалы не установлены и не задержаны.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
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