Абылгазиев поручил найти тех, кто учинил вандализм на кладбище

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил найти виновников вандализма на кладбище в селе Ананьеве Иссык-Кульской области, привлечь их к ответственности.





Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил найти виновников вандализма на кладбище в селе Ананьеве Иссык-Кульской области, привлечь их к ответственности.

Об этом сообщили из пресс-службы правительства. Сообщается, что премьер-министр дал соответствующее поручение Министерству внутренних дел. Абылгазиев расценил произошедшее как невежество, отметил необходимость поскорее найти виновных.

11 января ночью неизвестные люди сломали 34 деревянных креста и 2 мраморных надгробья на кладбище в селе Ананьеве Иссык-Кульской области.

Пока что вандалы не установлены и не задержаны.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org