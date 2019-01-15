Самарбек сядет в желательное седло, или нарынчанами будет руководить «калмак»?

Как по ветру распространилась весть, что джигит-«молокосос» Самарбек Болотбеков едет руководителем Нарынской области, точней, губернатором.





Как по ветру распространилась весть, что джигит-«молокосос» Самарбек Болотбеков едет руководителем Нарынской области, точней, губернатором. Тем самым подтверждая правду жизни сегодняшней эпохи «если у тебя есть знакомый, ты танк». Этот герой сейчас сидит акимом Свердловского района города Бишкека. С тех пор как сказали, что с опорой на «своего кожо-господина» поедет представителем правительства в Нарынской области, в адрес Самарбека градом посыпались критические мнения. Один говорит: «Этому дитя надо было немного набраться опыта до руководства Нарыном». Другой говорит: «Выпроводил первую жену, взял второй женой младшую сестру Бакыта Торобаева, оказывается, этот герой совершает должностной прыжок при поддержке кайнага - старшего родственника жены». Третий не усидел спокойно, выступил: «Вы не нашли кыргыза для руководства нарынчанами? Он же калмак». В общем, на Болотбекова, о котором сказали, что будет руководителем Тенир-Тоо, навалились в соцсетях, раздирают как собаки лису. Посчитаются ли наверху с мнением народа, а?

Кстати, по поводу критики в свой адрес он пока молчит, значит, согласен со словами народа? Если по приведенному нами он решит сказать свою правду и ответить, то мы готовы предоставить место на газетной странице. Но, наверное, не хватит духа ответить на наши вопросы.

Источник: газета «De факто» №1 от 11.01.2019/стр.3, gezitter. org