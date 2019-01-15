Народу необходимо предоставлять информацию об иностранных гражданах в Кыргызстане

По его словам, если власть предоставит точную информацию не только по китайским гражданам, но и гражданам других стран, в обществе не было бы различных недопониманий.
Эксперт по безопасности Марат Иманкулов в интервью радио "Марал" отметил необходимость создания государственной комиссии в составе независимых экспертов и представителей гражданского общества для предоставления народу уточненной информации о работающих в горнорудной отрасли Кыргызстана по лицензии и их численности.
По его словам, если власть предоставит точную информацию не только по китайским гражданам, но и гражданам других стран, в обществе не было бы различных недопониманий.
"Халатность государственных органов является причиной выхода кыргызов на митинги против китайцев. Визы продавали за деньги, необходимо навести здесь порядок. Во времена Атамбаева и Бакиева было выдано много лицензий по разработке недр. Отдельные были проданы за миллионы долларов. В самом начале лицензии приобретали за 300 сомов. Здесь огромный вред причинен чиновниками", - говорит Иманкулов.
Отметим, по данным МИД КР, в 2018 году кыргызстанские визы получили 21 017 граждан китая, более 14 тысячи из них получили электронные визы.
По данным Государственной регистрационной службы, разрешение на временное проживание в Кыргызстане получили 11 966 граждан Китая, из них 9 498 китайцев получили разрешение на временную работу на территории КР.
За период 2010-2018 гг. 60 кыргызстанок официально вышли замуж за граждан Китая. За этот период 268 граждан Китая получили гражданство Кыргызстана.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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