Народу необходимо предоставлять информацию об иностранных гражданах в Кыргызстане

По его словам, если власть предоставит точную информацию не только по китайским гражданам, но и гражданам других стран, в обществе не было бы различных недопониманий.





Эксперт по безопасности Марат Иманкулов в интервью радио "Марал" отметил необходимость создания государственной комиссии в составе независимых экспертов и представителей гражданского общества для предоставления народу уточненной информации о работающих в горнорудной отрасли Кыргызстана по лицензии и их численности.

По его словам, если власть предоставит точную информацию не только по китайским гражданам, но и гражданам других стран, в обществе не было бы различных недопониманий.

"Халатность государственных органов является причиной выхода кыргызов на митинги против китайцев. Визы продавали за деньги, необходимо навести здесь порядок. Во времена Атамбаева и Бакиева было выдано много лицензий по разработке недр. Отдельные были проданы за миллионы долларов. В самом начале лицензии приобретали за 300 сомов. Здесь огромный вред причинен чиновниками", - говорит Иманкулов.

Отметим, по данным МИД КР, в 2018 году кыргызстанские визы получили 21 017 граждан китая, более 14 тысячи из них получили электронные визы.

По данным Государственной регистрационной службы, разрешение на временное проживание в Кыргызстане получили 11 966 граждан Китая, из них 9 498 китайцев получили разрешение на временную работу на территории КР.

За период 2010-2018 гг. 60 кыргызстанок официально вышли замуж за граждан Китая. За этот период 268 граждан Китая получили гражданство Кыргызстана.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org