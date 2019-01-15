Ахматбек Келдибеков не отзывал иск к газете "Азия ньюс"

Бывший спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков не отзывал свой иск к газете "Азия ньюс", но при этом отказался от своего намерения взыскать с главного редактора указанной газеты Арслана Сартбаева миллион сомов.





Бывший спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков не отзывал свой иск к газете "Азия ньюс", но при этом отказался от своего намерения взыскать с главного редактора указанной газеты Арслана Сартбаева миллион сомов.

По словам гражданского активиста Адиля Турдукулова, газета в ближайшие дни должна внести исправления в статью о Келдибекова и повторно ее опубликовать. Иными словами, должна выйти в свет статья, показывающее недостоверность прежде опубликованной информации о бывшем спикере.

Суд признал, что газетная статья не соответствует действительности. По словам адвоката Келдибекова Гули Рыскуловой, пока в газете не выйдет статья с исправлениями, судебное решение не считается исполненным.

Что касается материального иска к сайту "Аргумент", то Келдибеков его отозвал. При этом продолжается судебная тяжба бывшего спикера с сайтом Kyrgyztoday.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org