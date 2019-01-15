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Ахматбек Келдибеков не отзывал иск к газете "Азия ньюс"

Бывший спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков не отзывал свой иск к газете "Азия ньюс", но при этом отказался от своего намерения взыскать с главного редактора указанной газеты Арслана Сартбаева миллион сомов.

    
 
Бывший спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков не отзывал свой иск к газете "Азия ньюс", но при этом отказался от своего намерения взыскать с главного редактора указанной газеты Арслана Сартбаева миллион сомов.

 

По словам гражданского активиста Адиля Турдукулова, газета в ближайшие дни должна внести исправления в статью о Келдибекова и повторно ее опубликовать. Иными словами, должна выйти в свет статья, показывающее недостоверность прежде опубликованной информации о бывшем спикере.

 

Суд признал, что газетная статья не соответствует действительности. По словам адвоката Келдибекова Гули Рыскуловой, пока в газете не выйдет статья с исправлениями, судебное решение не считается исполненным.

 

Что касается материального иска к сайту "Аргумент", то Келдибеков его отозвал. При этом продолжается судебная тяжба бывшего спикера с сайтом Kyrgyztoday.

 

 

 

Источник: sayasat.kg, gezitter. org

           

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