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Вице-мэр Бишкека «Я никого не материл и не увольнял, а лишь провел совещание»

Рыспек Сарпашев полагает, что сотрудники «Бишкекского санитарного полигона» не хотят работать с новой компанией, которая выиграла конкурс на сортировку мусора

 

В «Бишкекском санитаром полигоне» никакого скандала не было. Об этом заявил Vesti.kg вице-мэр Бишкека по вопросам ЖКХ Рыспек Сарпашев, опровергнув тем самым ранее появившуюся информацию.  

 

Чиновник заверил, что никого не увольнял, а лишь провел совещание с сотрудниками муниципального предприятия. 

 

- В «БСП» на сегодняшний день сортировкой мусора занимается компания «Вест», которая выиграла конкурс, - пояснил Сарпашев. - Прежняя платила 700 тысяч сомов в месяц, новая будет платить 850 тысяч сомов. Здесь произошел конфликт интересов - некоторые сотрудники не хотят работать с новыми партнерами.    

 

По словам Рыспека Анаковича, от компании «Вест» поступила жалоба, что стало поводом для проведения совещания. 

 

-  Мне сообщили, что им не дают работать, - пояснил вице-мэр. - Бывшие партнеры якобы вставляют палки в колеса. Поэтому я собрал сотрудников МП «Тазалык» и «Бишкекского санитарного полигона», провел совещание. Никого я не материл, а просто объяснил, что по закону выиграла компания «Вест», и мы обязаны с ними работать. Более того, они нам платят на 150 тысяч больше. 

 

Вместе с тем чиновник добавил, что предупредил об увольнении нескольких сотрудников. 

 

- Видимо, люди привыкли работать со старыми, или кормились от них как-то, - отметил Сарпашев. - Я сказал, что если это будет продолжаться, то с некоторыми работниками придется распрощаться. Они теперь начали говорить, что я заставляю своих сотрудников заниматься сортировкой мусора. Мне это надо что ли?! 

 

Напомним, ранее источники из мэрии столицы сообщили Vesti.kg, что в прошлую пятницу вице-мэр Рыспек Сарпашев якобы устроил скандал в «Бишкекском санитаром полигоне». 

 

 

Vesti.kg 

           

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