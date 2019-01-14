Стали известны причины крушения Boeing 707, вылетевшего из Бишкека

Самолет Boeing 707, вылетевший сегодня из международного аэропорта «Манас» в Карадж (пригород столицы Ирана Тегерана), разбился.

По предварительным данным, пилот не справился с управлением при посадке, в результате самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в жилой район.

На борту, как заявляли СМИ, находились десять человек. Телеканал Press TV сообщает, что погибли десять человек.

Грузовой самолет перевозил 30 тонн охлажденного мяса. Борт принадлежит авиакомпании «Иран Эйр Тур».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/106050/