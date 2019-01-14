Первые 100 тысяч сомов от проигравших суд юристов Текебаева получил Атамбаев

Из зарплаты адвоката лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакуновой в пользу Алмазбека Атамбаева взыскано 100 тысяч сомов.
Об этом 24.kg сообщила она сама.
По словам юриста, представители экс-президента страны намерены ускорить процесс и добиться, чтобы арестованное имущество было продано. Таалайгуль Токтакунова по решению суда должна истцу 5 миллионов сомов.
Другой ответчик — Канатбек Азиз — также должен 5 миллионов сомов, но у него нет имущества.
Бишкекский горсуд сейчас рассматривает апелляцию на решение Октябрьского райсуда об отказе отменить судебные вердикты по этому иску Атамбаева.
Алмазбек Атамбаев просил признать сведения, озвученные адвокатами Омурбека Текебаева на пресс-конференции, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. На имущество и зарплату Таалайгуль Токтакуновой наложили арест. Обоим юристам Текебаева запретили выезжать из страны. Суд по выставлению на торги имущества Таалайгуль Токтакуновой приостановлен.
Как сообщил 24.kg представитель интересов бывшего президента Нурбек Сыдыков, отказываться от материальных претензий Алмазбек Атамбаев не намерен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/106031/
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