Тайна арендованного гаража

Больше года назад в Бишкеке выехал таксовать на своей иномарке 28–летний мужчина и не вернулся домой, исчез бесследно.

Сыщикам потребовалось приложить немало усилий, чтобы найти не только его палачей, но и останки убитого ими молодого человека.



Темир (имя изменено) частным извозом зарабатывал больше года. Он сел за руль отцовской легковушки сразу после рождения долгожданного сына. До появления малыша их с Айгуль семейный бюджет выдерживал экономические передряги. Но после того, как жена ушла в декрет, семье стало совсем невмоготу. Брать взаймы у родителей парень не хотел. Еще перед свадьбой у него состоялся разговор с отцом. Именно тогда бывший полковник сказал своему отпрыску, что привести в дом жену — это большой и ответственный шаг. “Ты сам должен заботиться о своей избраннице и детях”, — наставлял отец.



На первых порах родители молодоженам помогали как могли. А потом Темир выпросил у папы его автомобиль. Именно на этой “Ауди” молодой человек в один из вечеров отправился “бомбить” и пропал. Жена почти всю ночь пыталась дозвониться до мужа. Но его сотовый телефон все время находился вне зоны доступа. Конечно, у Айгуль теплилась надежда, что аппарат любимого разрядился и он скоро приедет домой. Но время шло, а муж так и не объявился. Едва дождавшись утра, женщина вместе с родственниками Темира отправилась в милицию. В районном управлении внутренних дел внимательно выслушали их. По закону принимать заявления по розыску пропавших стражи порядка должны только через трое суток, но в данном случае сыщики не стали ждать положенное время. Доводы Айгуль, что муж попал в беду, показались убедительными.



— За год, пока он таксовал, не было и дня, чтобы мы с ним не созванивались по телефону. Кроме того, он всегда предупреждал, что собирается домой. Он сильно любит меня, сына и просто так исчезнуть не мог, — рассказала заплаканная женщина милиционерам.



Первым делом оперативники начали отрабатывать круг связей пропавшего таксиста и попытались установить все события того вечера. Выяснилось, что последним водителя “Ауди” видели стоявшие на пятачке таксисты. В свою машину, по их словам, он посадил двоих молодых людей. На улице уже было темно, и ни один свидетель не смог разглядеть их лиц. Этого было слишком мало для продвижения расследования. Не было никаких подвижек и в поиске пропавшей “Ауди”. Легковушку объявили в розыск, но она нигде так и не засветилась.



Дело сдвинулось с мертвой точки, когда сотрудники угрозыска взяли в разработку ранее судимого Александра (имя изменено.). Этот матерый уголовник к своим 33 годам успел отбыть несколько сроков лишения свободы за разбойные нападения. Мужчина нигде не работал, но жил на широкую ногу. Часто посещал с девушками увеселительные заведения. Как сообщал надежный информатор, на жизнь себе он зарабатывал уличными грабежами. Вполне возможно, этот Александр был причастен к исчезновению и водителя такси. На оперативном совещании было принято решение фигуранта пока не трогать, а без шума отработать его связи. Предъявить ему пока стражи порядка ничего не могли.



Подозреваемого сыщики взяли под плотный контроль и вскоре выяснили, что у него есть друг, с которым вместе сидели в колонии. Уголовник со стажем покровительствовал парню и не давал его в обиду. Но в отличие от своего покровителя Костя вел скромный образ жизни и после отсидки взялся за ум. Молодой человек арендовал несколько гаражей и открыл там частную СТО, где разбирал на запчасти аварийные автомобили. У оперов появилась версия, объясняющая, почему они так долго не могут найти легковушку Темира. Эту машину могли разобрать и продать по деталям. Сотрудники угрозыска начали изучать деятельность установленной мастерской и ее хозяина.



Вышли на владельца гаража. Он рассказал, что несколько месяцев назад дал объявление о сдаче в аренду. Сразу же пришли двое мужчин и без возражений согласились на все условия.



Но самую важную информацию сыщики получили у сторожа кооператива. На вопрос: появлялась ли здесь темная “Ауди”, мужчина ответил утвердительно. В регистрационном журнале он нашел запись, подтверждающую, что похожая машина стояла в гараже Кости больше месяца. По дате выходило, что “Ауди” поставили в гараж сразу после исчезновения водителя такси. Тогда опера попросили разрешения у владельца зайти и осмотреть гараж. Арендатор, оказалось, уже несколько дней не появлялся на работе. Естественно, владелец не стал препятствовать следствию и открыл ворота запасным ключом. По всему помещению были разбросаны детали иномарок, а среди них валялось крыло от темной “Ауди”. По номерам на агрегатах удалось выяснить, что они принадлежат иномарке, которой управлял Темир. Такие улики давали все основания для задержания подозреваемых.



Однако Александр уже на первом допросе пошел в отказ и заявил, что не имеет отношения к расправе над таксистом. Стойко держался на допросах и его подельник. Данные экспертизы Костя воспринял весьма хладнокровно и признал, что, возможно, занимался разборкой “Ауди”. Кто пригнал ему эту иномарку, он плохо помнит. Если и придется отвечать, так это только за скупку краденого. При хорошем адвокате можно вообще отделаться условным сроком.



Однако все же именно Костя оказался слабым звеном в этом криминальном тандеме. На очередном допросе он согласился написать чистосердечное признание и показать, где они с Александром закопали тело — в пригороде, на пустыре. На место эксгумации выехала оперативно–следственная бригада РУВД. Костя, прикованный наручником к руке конвоира, долго плутал и не сразу нашел место захоронения. Только на пятый раз были обнаружены фрагменты одежды и человеческие останки.



По версии следствия Александр давно собирался заниматься разборкой похищенных автомобилей и готов был поставить это дело на поток. Ему необходимо было только убедить участвовать в криминальном бизнесе Костю. Вводить в это дело чужих людей было опасно. В своем подельнике он был уверен на все сто. Костя внимательно выслушал приятеля и попросил время для размышления. Через пару суток он приехал к Александру и дал согласие.



Накануне убийства Александр приобрел незарегистрированное охотничье ружье. В гараже вместе с Костей они сделали обрез. После чего отправились на свое первое дело. Как говорят следователи, оставлять в живых владельцев машин уголовники и не собирались.



В центре города они подошли к пятачку таксистов уже с определенной целью. Искали “Ауди” в хорошем состоянии. Машина Темира была именно такой. Они попросили его отвезти их в район Чон–Арыка. Как только легковушка оказалась за городом, сидевший на переднем сиденье главарь попросил тормознуть. В руках у него появился обрез. Угрожая оружием, он заставил Темира выйти из салона. Преступники не захотели пачкать салон кровью жертвы. Как только водитель оказался на улице, налетчик в упор выстрелил ему в голову. Труп загрузили в багажник “Ауди” и поехали прятать тело.



— Не найди мы этих подонков, парень еще много лет считался бы пропавшим без вести, — говорят оперативники. — Конечно, человека уже не вернуть, но хотя бы появилось моральное удовлетворение, что его убийцы будут наказаны. А Темира похоронят как положено...

Бек МУРАТОВ.

"Вечерний Бишкек"