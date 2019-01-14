Экс-спикер парламента не отзывал претензии к изданию «Азия Ньюс»

Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков не отзывал претензии к изданию «Азия Ньюс».
Об этом 24.kg сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.
По его словам, бывший нардеп больше не требует миллиона сомов только от редактора Асланбека Сартбаева. Само же издание должно выплатить деньги и опубликовать опровержение статей, которые вызвали возмущение истца. Суд признал информацию в статьях недостоверной.
Адвокат Ахматбека Келдибекова Гуля Рыскулова заявила 24.kg, что пока «Азия Ньюс» не распространит опровержение, решение суда нельзя считать исполненным.
Отметим, Ахматбек Келдибеков судится также с Kyrgyztoday. Материал, оспариваемый в суде, отправлен на экспертизу. Материальные претензии к «Аргумент.kg» отозваны.
Кроме того, Ахматбек Келдибеков, бывшие генеральный прокурор Азимбек Бекназаров и глава ГКНБ Кенешбек Дуйшебаев подали повторный иск к экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву и директору принадлежащего ему телеканала «Апрель» Дмитрию Ложникову. Общая сумма искового требования — 18 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/106002/
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