У милиции несколько версий произошедшего на кладбище в Ананьеве

У сотрудников милиции есть несколько версий вандализма на кладбище в селе Ананьеве. Об этом 24.kg сообщил аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев.
У сотрудников милиции есть несколько версий вандализма на кладбище в селе Ананьеве. Об этом 24.kg сообщил аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев.
«Милиция работает, есть определенные версии произошедшего, но их пока не озвучивают в рамках следствия. Есть столярные цехи, нуждающимся выдадут новые кресты. Всего сломали 35 крестов, некоторые памятники упали, какие-то из них были старыми», — рассказал он.
В ночь на пятницу вандалы устроили погром на православном кладбище. В УВД Иссык-Кульской области сообщили, что сломаны 35 крестов и два памятника. По делу идет доследственная проверка. Местные жители заявили о разрушении не менее 89 могил. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил местным властям помочь людям в восстановлении памятников.
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