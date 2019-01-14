У милиции несколько версий произошедшего на кладбище в Ананьеве

У сотрудников милиции есть несколько версий вандализма на кладбище в селе Ананьеве. Об этом 24.kg сообщил аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев.



У сотрудников милиции есть несколько версий вандализма на кладбище в селе Ананьеве. Об этом 24.kg сообщил аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев.

«Милиция работает, есть определенные версии произошедшего, но их пока не озвучивают в рамках следствия. Есть столярные цехи, нуждающимся выдадут новые кресты. Всего сломали 35 крестов, некоторые памятники упали, какие-то из них были старыми», — рассказал он.

В ночь на пятницу вандалы устроили погром на православном кладбище. В УВД Иссык-Кульской области сообщили, что сломаны 35 крестов и два памятника. По делу идет доследственная проверка. Местные жители заявили о разрушении не менее 89 могил. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил местным властям помочь людям в восстановлении памятников.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/106013/

