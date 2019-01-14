Есть специальности, в которых роботы, во всяком случае в ближайшее время, не могут заменить человека

Технологии дают больше возможностей для творчества.

Творческая работа



Технологии дают больше возможностей для творчества. Но компьютеры вряд ли могут стать главными в творческом процессе. Искусство существует благодаря креативности, воображению и умению человека импровизировать — все это никогда не будет под силу искусственному интеллекту.

Спорт



В мире сотни миллионов любителей спорта. Людям свойственна любовь к различным играм. Нам также интересно наблюдать, как играют другие люди, так что спорт — это и есть выражение игры. Так будет ли стадион с роботами, играющими в футбол, таким уж занимательным зрелищем? Возможно, ненадолго, но лишь из–за своей новизны.



Иными словами, мы так любим спорт только благодаря человеческому фактору, который является неотъемлемой его частью. При этом нам не так уж важен спорт сам по себе, как те люди, которые им занимаются. История, соперничество, атлетичность, ставки — это именно то, что нас так увлекает, и ни один компьютер не сможет заменить это уникальное ощущение спортивного возбуждения.

Медицина



С одной стороны, те аспекты медицинской деятельности, работа с которыми предполагает необходимость проведения технических экспертиз, а также анализа и обработки информации, действительно стоит полностью автоматизировать. Тем не менее в сфере здравоохранения есть некоторые задачи, с которыми компьютеры просто не смогут справиться: умение обращаться с больным, способность принимать трудные решения, не имея при этом полной информации о пациенте, знание человеческой психологии и так далее.

Образование



Технологические достижения будущего могут сильно изменить привычную систему образования, но они никогда не сделают труд учителя невостребованным. Да, курсы дистанционного обучения становятся все более популярными, но не стоит забывать, что их содержание не появляется из ниоткуда. Кто–то должен позаботиться о нем.



А как насчет методик преподавания предметов, которые не столь объективны, как физика или математика, или же просто не основаны на знаниях как таковых? Сможет ли компьютер разобраться в нюансах музыки, изобразительного искусства и литературы, а потом в доступной форме изложить необходимую информацию учащимся? Это кажется довольно сомнительным, а если даже однажды и появится такая возможность, то точно не в ближайшем будущем.

Контроль качества



Начиная с того момента, когда различные автоматизированные системы стали неотъемлемой частью нашей экономики, они периодически дают сбой. Машины ломаются. Металл ржавеет. Шестерни изнашиваются, а материнские платы сгорают. В идеальном мире не нужно было бы контролировать качество. Но в условиях реальности никто, кроме опытного специалиста, не сможет обнаружить и устранить ошибку, из–за которой не работает вся система.



Почему же тогда нельзя разработать специальные машины, которые контролировали бы качество и находили ошибки? Потому что мы вернемся к тому, с чего начали. Что произойдет, когда одна из таких машин сломается? Понадобится вторая машина, чтобы отремонтировать первую? На определенном этапе все же понадобится опытный техник.

Политика и юриспруденция



В зависимости от того, насколько циничным является ваше отношение к политике, вы могли бы предположить, что ее деятелей уже давно можно было заменить роботами. Если же подойти к вопросу серьезно, самым разумным окажется предположение о том, что компьютеры все же никогда не станут одним из основных политических инструментов.



Ни один компьютер нельзя назначить ответственным за судьбу небольшого города, огромного мегаполиса, штата или целой страны. Компьютеры не будут создавать новые законы. Они не смогут принимать судебные решения. Чтобы занимать должность губернатора, парламентария, судьи или члена суда присяжных, нужно обладать определенной интуицией, свойственной лишь людям.

Александра ВАСИЛЬКОВА.

"Вечерний Бишкек"