Профессии без будущего

Согласно последнему опубликованному отчету Future of Jobs 2018, растущая автоматизация уничтожит 75 миллионов рабочих мест по всему миру.

Многие знакомые нам профессии исчезнут уже к 2022 году. Но, уверены эксперты Всемирного экономического форума, это вовсе не значит, что вырастет безработица — технический прогресс создаст почти в два раза больше новых рабочих мест. Правда, чтобы занять их, потребуются особые навыки.





Исследование о будущем профессий готовили три специалиста в области экономики и социологии — Тилл Александер Леопольд, Веселина Ратчева и Саадия Захиди. Все они работают в неправительственной швейцарской организации Всемирный экономический форум. Данные для отчета аналитики собирали в течение 9 месяцев с помощью онлайн–анкет.



В опросе принимали участие представители крупных и мелких компаний, занятых в различных сферах экономики — промышленность, финансовые услуги, горное дело и другие. Данные собирались по 20 странам, которые в общей сложности составляют 70 процентов мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Поэтому авторы исследования считают, что их анализ отражает реальное положение дел и может считаться достоверным прогнозом о том, как различные отрасли будут развиваться в ближайшие четыре года.

Прощайте, менеджеры?



Пока рано говорить, что машины полностью заменят людей на производстве. Искусственный интеллект не настолько развит, чтобы решать важные задачи без помощи человека, а роботы–гуманоиды пока не обладают необходимой сноровкой, чтобы выполнять кропотливую ручную работу.



Тем не менее автоматизация все же доберется до многих профессий. Вероятно, они не полностью исчезнут, но задачи специалистов сильно изменятся.



По прогнозу WEF, больше всего от внедрения цифровых технологий пострадает финансовый сектор. Причины, по которым в этой отрасли нынешние специалисты могут оказаться невостребованными: развитие облачных технологий, Big Data и распространение высокоскоростного мобильного Интернета на фоне дорожающей из года в год рабочей силы.



Эти факторы уже сейчас сказываются на востребованности финансовых посредников: банкиров, банковских операционистов, финансовых консультантов, аудиторов и бухгалтеров, работу которых частично заменяют механизмы и алгоритмы.



То же самое касается менеджеров среднего и младшего звеньев — уже сейчас с их функционалом справляются сервисы планирования личных и корпоративных финансов, автоматически формирующие отчеты, графики доходов и расходов.



Также исследователи пришли к выводу, что в ближайшее время компании смогут автоматизировать ручной труд по вводу данных. Машины займут места нынешних секретарей. Кроме того, сильно упадет спрос на фабричных рабочих, кассиров и людей, которые отвечают за работу складов.



Машины заменят людей в области поиска, обработки и передачи информации. К компьютерам отойдет такая деятельность, как координация проектов, консультирование и управление.

Ищем дизайнера эмоций



Популярнее к 2022 году станут профессии, связанные с аналитикой данных, разработкой программного обеспечения и приложений. Кроме того, будет расти спрос на ученых, специалистов по электронной торговле и социальным медиа.



Также спросом будут пользоваться эксперты, которые владеют редким опытом и навыками. Поэтому ключ к построению успешной карьеры в будущем — фокус на развитие своей профессиональной уникальности и постоянное самосовершенствование в новых технологиях.



Вместо обучения по специальности “журналист” рекрутеры советуют подумать о таких пока непривычных для слуха названиях, как, например, дизайнер эмоций (специалист, создающий эмоциональный фон контента с использованием новых каналов доставки информации), архитектор виртуальности (специалист по проектированию решений, которые позволят работать, отдыхать и учиться в виртуальной реальности), инфостилист (специалист, подбирающий информацию и стиль ее изложения в соответствии с запросами конкретного пользователя) или даже медиаполицейский, который сможет мониторить медиаресурсы на предмет нарушения законодательства.



Профессии, в которых требуется обязательное присутствие человека и использование живого общения, тоже останутся на плаву. Среди них работники службы поддержки клиентов, сферы культуры, специалисты по маркетингу и рекламе, люди, занимающиеся внедрением инноваций.

имейте в виду



Согласно данным исследования, к 2022 году 59 процентов всех работодателей собираются изменить способы производства и распределения продукции. Также они уверены, что изменят место локации компаний в зависимости от того, какие сотрудники будут нужнее: высококвалифицированные или, наоборот, дешевая рабочая сила.



Половина компаний ожидает, что к 2022 году они смогут сократить число сотрудников, работающих полный рабочий день. В этом поможет автоматизация процессов. 40 процентов компаний собираются увеличить штат сотрудников и создать новые должности.



В компаниях уверены, что переобучать придется 54 процента всех сотрудников в ближайшие 4 года. Но не все готовы тратить на это время и деньги, поскольку проще и дешевле нанять новых квалифицированных специалистов.

развивайтесь!



Аналитики Всемирного экономического форума составили список навыков, которые, по их мнению, должны развивать в себе специалисты для успешного трудоустройства в ближайшие пять — семь лет.



Это:

умение работать в режиме многозадачности,

эмоциональный интеллект и креативность,

критическое и аналитическое мышление,

клиентоориентированность,

гибкость и стрессоустойчивость,

внимание к деталям,

способность быть лидером,

быстрая обучаемость,

глубокое погружение в одну область,

умение вести переговоры.

Александра ВАСИЛЬКОВА.

"Вечерний Бишкек"