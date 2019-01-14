Уголовная история с ремонтом Истмузея, или Обвинение экс–премьеру

Как сообщила вчера, 10 января, пресс–служба Госкомитета нацбезопасности, 31 декабря Главное следственное управление ГКНБ предъявило обвинение бывшему премьер–министру Сапару Исакову по статье 303 часть 2 Уголовного кодекса (“Коррупция, повлекшая тяжкие последствия”).
Расследованием установлено, что в 2016 году между правительством КР и Турецким агентством по сотрудничеству и координации при аппарате премьер–министра Республики Турция (ТИКА) был подписан протокол о полной реконструкции Государственного исторического музея КР, включая создание новой экспозиции музея. По договоренности турецкая сторона должна была выделить в течение трех лет грантовые средства в сумме 15 миллионов долларов. Из этих грантовых средств более 4 миллионов долларов были освоены на ремонт фасадной части и благоустройство прилегающей территории музея.
Однако из–за необоснованного вмешательства в реконструкцию музея со стороны тогдашнего руководителя аппарата президента КР Исакова и других должностных лиц требования ими завершения работ до 31 августа 2017 года турецкая сторона отказалась от выполнения дальнейших работ, в результате чего реконструкцию музея пришлось проводить за счет привлечения дополнительных средств республиканского бюджета в сумме 1 миллиарда 520 миллионов 309 тысяч 404 сомов.
После этого Сапар Исаков в 2017 году, создав устойчивую противоправную связь с отдельными лицами, в нарушение законодательства Кыргызской Республики без проведения процедур государственных закупок, вопреки интересам государства, привлек к созданию новой экспозиции музея немецкую компанию Vitrinen–und Glasbau REIER GmbH.
В результате эта компания осуществила поставку экспонатов и оборудования, не соответствующих концепции музея, утвержденной Министерством культуры, информации и туризма КР, а именно: дорогостоящее оборудование для кафетерия, две белые полигранные лошади, инсталляция из 59 стволов деревьев, подиум и постамент на общую сумму 55 миллионов 593 тысячи 772 сома.
Сумма завышения стоимости расходных материалов (бумажный скотч, силиконовый шланг, перчатки, слесарный молоток, сверло, мусорные мешки и т.д.), завезенных и использованных компанией Vitrinen– und Glasbau REIER GmbH в сравнении с аналогичными материалами, имеющимися на внутреннем рынке Кыргызстана, составила 3 миллиона 785 тысяч 600 сомов.
Кроме этого, ущерб от курсовой разницы в результате незаконного заключения договора с немецкой компанией в евро, а не в национальной валюте составил 42 миллиона 311 тысяч 428 сомов.
Таким образом, преступными действиями Сапара Исакова и других должностных лиц государству причинен ущерб на общую сумму 101 миллион 690 тысяч 800 сомов.
При этом, как подчеркивается в сообщении пресс–службы ГКНБ, работы по реконструкции музея до настоящего времени не завершены.
экскурс–бюро
Скоро исполнится три года, как Исторический музей был закрыт на реконструкцию — с 25 марта 2016–го. Предполагались не только ремонт и освещение фасада здания музея и прилегающей фронтальной территории до площади Ала–Тоо. Планировалась полная реконструкция Исторического музея, “который будет соответствовать всем современным требованиям музейного дела”, и перемещение экспонатов и гипсовых скульптур открытого в этом здании в 1984 году Фрунзенского филиала Центрального музея Ленина в раздел “Лениниада”.
Интересно, что более чем 45–летней давности “рекорд продолжительности закрытия” музея уже практически превзойден. В связи с реконструкцией своего здания (нынешний Дом дружбы и Минкультуры) Исторический музей тоже надолго закрывался в 1971–1973 годах.
Александр ТУЗОВ.
"Вечерний Бишкек"
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