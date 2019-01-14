Инициируется вопрос выдачи диппаспортов бизнесменам

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров выступил с инициативой выдачи дипломатических паспортов кыргызстанцам, которые за последние три года отчисляют государству по 10 млн сомов в виде налогов.





Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров выступил с инициативой выдачи дипломатических паспортов кыргызстанцам, которые за последние три года отчисляют государству по 10 млн сомов в виде налогов.

«Таким способом мы оценим по достоинству вклад граждан в развитие страны. Такой метод воодушевит их перечислить в казну страны еще больше денег в виде налогов», - говорится в обосновании.

Дипломатический паспорт облегчает пересечение государственных границ, контрольно-пропускных пунктов, позволяет посещать определенные страны без визы. А избавление от визовой волокиты облегчит ведение бизнеса. Но есть и риски, связанные с такой инициативой. Дипломатический паспорт позволяет в любой день вылететь в любую страну, не тратя время на получение визы. Значит, это позволит легко избежать ответственности.

Источник: газета «Супер-Инфо» №845 от 11.01.2019 / стр. 4, gezitter. org