Где и как отдыхали Акаев, Бакиев и другие президенты Кыргызстана. Вспоминаем

Отпуск, точнее несостоявшийся отпуск экс-президента Алмазбека Атамбаева в Индии, взбудоражил общественность Кыргызстана.



Отпуск, точнее несостоявшийся отпуск экс-президента Алмазбека Атамбаева в Индии, взбудоражил общественность Кыргызстана. А все потому, что ранее вокруг него начали строится самые разные, в том числе и невероятные теории. Вообще, Атамбаев уже не состоит на государственной службе, но считает необходимым отчитываться о своих поездках и отпусках.

Kaktus.media решил вспомнить отпуска всех президентов, а также то, куда ездили на отдых главы государства.

Сооронбай Жээнбеков



В соответствии с Трудовым кодексом, у Жээнбекова отпуск мог быть только в октябре прошлого года. Но краткосрочный летний отпуск он все же брал.

Отдых был в августе 2018 года и прошел он на Иссык-Куле, в госрезиденции №2.

Неизвестно, был ли президент семьей, но фотографии, которые разослала пресс-служба, создали впечатление, что отдыхал он один, то есть совсем один

Это все породило серию мемов и шуток, над которым посмеялся и сам действующий глава государства.

Аппарат президента не имеет никаких претензий ни к автору карикатуры, ни к самой карикатуре. Работа карикатуриста вызвала смех у главы государства. Он посмеялся, и все.

Алмазбек Атамбев



За шесть лет своего президентства Атамбаева ездил в отпуск 17 раз. Он не брал полный объем отпускных дней, а дробил его на несколько частей в течение всего года.

Он обещал, что после того, как сложит с себя полномочия президента, поедет отдыхать с семьей, но поехал ли он за рубеж, не ясно.

В 2017 году он ходил в отпуск трижды. В октябре во время отпуска работал над окончательным вариантом проекта Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период до 2040 года" (какова ее судьба - неизвестно).

В июле он отдыхал на Иссык-Куле после своей летней пресс-конференции со СМИ.

А вот в январе 2017 года после завершении рабочего визита в КНР Атамбаев остался в Китае на кратковременный отдых, который провел в кругу семьи с 9 по 14 января.

5 декабря 2016 года, глава государства также брал краткосрочный отпуск. Где он его провел неизвестно.



20 сентября 2016 года Атамбаев направляся в США для участия в сессии Генасамблеи ООН, но резко взял краткосрочный отпуск. Чуть позже стало ясно, что он был госпитализирован в Турции.

Кадры показали турецкие СМИ.

Позже выяснилось, что после госпитализации он отдыхал в одном из росокшных отелей Чешме (Турция). курорты этого города отличаются высокими ценами в сравнении с другими туристическими городами Турции. В аппарате президента подчеркивали, что отдыхает Атамбаев за собственный счет.

Проходил краткосрочный отпуск в 3 рабочих дня в мае 2016 года.

Был аналогичный отпуск 1 февраля 2016 года и провел его он частично в Индии.

А еще один краткосрочный отпуск глава государства брал 10 ноября 2015-го. и провел его в кругу семьи в Китае параллельно с лечебными процедурами в одной из местных клиник.

До этого Атамбаев отдыхал с 17 по 21 августа 2015 года. И еще раньше он был в отпуске пять дней с 1 июня 2015 года.

В сентябре 2014 года Атамбаев ездил в отпуск со своей семьей в Турцию. В июне и июле 2014 -го он дважды ходил отдыхать за свой счет. И был замечен на свадьбе сына своего друга Ахмета Кая и даже сказал несколько слов молодоженам.



А вот в 2013 году он отдыха в всего один раз с 26 июля по 2 августа.

А первый отпуск в качестве главы государства он провел с 17 по 23 июля 2012-го.

В следующий раз он взял отпуск 27 сентября, после чего вылетел в Турцию. Там глава Кыргызстана провел встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Абдуллахом Гюлем. Сколько дней отдыхал Атамбаев, не сообщается, но уже через неделю, 4 октября, он проводил совещания на рабочем месте, потому что прервал отдых. Как раз 3 октября митингующие пытались брать Белый дом штурмом, а Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев.

Роза Отунбаева



Роза Исаковна руководила страной полтора года, причем в очень тяжелый для страны период. Но на отпуск время все же нашла.

Первый отпуск был в январе 2011 года в течение двух недель, который президент переходного периода провела в Италии. Она подчёркивала, что летала обычным рейсом, с одним охранником и за собственный счет. Многие ее осудили за отпуск в такой сложный период, но Отунбаева заявила следующее:

Я уже почти год вместе с другими членами временного правительства управляю. За это время я не отдыхала, но ведь и я человек - тоже устаю, хотела выспаться, прийти в себя

Она при этом извинилась за то, что повела себя как обычный человек.

Впрочем был в ее президентской работе еще один отпуск - с 27 июля по 7 августа 2011 года. Где провела Отунбаева эти дни - не ясно.

Курманбек Бакиев



В августе 2006 года Бакиев отдыхал на Иссык-Куле. По данным пресс-службы, Бакиев продолжил работу над посланием народу и подготовкой к официальному визиту в Турцию и смотрел бюджет республики на 2007 год.

За почти 5 лет у власти Куманбек Бакиев ездил отдыхать в отпуск несколько раз, в том числе, и за рубеж.

20 августа 2007 года пресс-служба главы государства сообщила о краткосрочных каникулах президента и они были связаны с необходимостью отдохнуть после ряда важных мероприятий, включая саммит ШОС. Президент удалился на отдых, вернувшись из Челябинской области России, где проходили военные учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Будучи на отдыхе Бакиев устроил мин-турнир по боксу среди своих подчиненных. Правда, рассказал он об этом только на следующий, 2008-й год.



С 3 по 17 марта 2008 года Бакиев брал краткосрочный отпуск, однако он оказался длиннее, чем рассчитывал Бакиев. Он побывал в Германии на лечении из-за болезни суставов и вернулся в страну аж 28 марта, пропустив юбилей тюльпановой революции.

Я чувствую себя отлично. Я должен сказать, что очень рад вернуться... Я никогда так долго не отсутствовал.

В 2008 году Бакиев позже отдыхал на Иссык-Куле. Отпуск был в июле и августе. Тогда же произошло ЧП совсем недалеко от госрезиднции №2, где отдыхают президенты. Тогда были слышны автоматные очереди.

Выяснилось, что в тот же день около сорока местных жителей закидали камнями дом "вора в законе" Камчы Кольбаева, расположенный в Чолпон-Ате. Инцидент произошел после того, как сотрудники милиции задержали некоего гражданина с автоматом Калашникова.

В 2009 году пресс-служба президента сообщала, что краткосрочные каникулы Курманбека Бакиева продлились с 10 по 23 августа. Провел он егона Иссык-Куле.

Аскар Акаев



Аскар Акаевич дольше всех находился у власти - с 1990 по 2005 годы и логично, что у него было немало отпусков. К сожалению, отследить их все практически невозможно. Но некоторые все же удалось зафиксировать.

Удалось понять, что он регулярно выбирал местом отдыха Подмосковье. Он отдыхал часто и вместе с Путиным тоже. Например, в Деденово - в январе 2002 года.

Отпуски в России Акаев объяснял так:

"Прежде всего для меня отдых в России - это общение с друзьями, настоящие мои друзья здесь. Кстати, как и у моей жены Майрам. Поэтому мы отдаем предпочтение России. Это нам доставляет огромное удовлетворение, поскольку отдых - это не только лечение, но для жены и посещение театров и музеев. А я встречаюсь с коллегами по академии, учеными, профессорами высших учебных заведений, с которыми я дружу уже на протяжении последних 30 лет. Для меня это как праздник души, праздник общения, - вот что меня больше всего привлекает в России".

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