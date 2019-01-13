           
Подробности
Общество
Просмотров: 109

Повышение тарифов для маршруток. Мэрия определилась со стоимостью проезда

Мэрия Бишкека предлагает повысить стоимость проезда в маршрутках на 2 сома.  

     
Мэрия Бишкека предлагает повысить стоимость проезда в маршрутках на 2 сома. Об этом стало известно 24.kg.

 

Расчеты уже переданы в антимонопольный орган.

 

Ранее председатель ассоциации «Альянс БУС» Григорий Николаиди со ссылкой на вице-мэра сообщил, что расчеты мэрия передала на рассмотрение и в профильную комиссию горкенеша.
 
Однако член комиссии по ЖКХ, ТЭК, транспорту и коммуникациям Павел Десятников сообщил 24.kg, что пока никаких предложений они не получали.

«Но стоимость проезда давно стоит менять, держать дальше на том же уровне невозможно. Достаточно поднять на 2 сома. Во время последнего снегопада люди платили любые деньги, лишь бы только уехать», — сказал он.

 

Сегодня проезд в маршрутках стоит 10 сомов, в вечернее время — 12, в муниципальном транспорте (автобусах и троллейбусах) — 8.

     

 

 

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/105871/ 
 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить