Повышение тарифов для маршруток. Мэрия определилась со стоимостью проезда

Мэрия Бишкека предлагает повысить стоимость проезда в маршрутках на 2 сома.



Мэрия Бишкека предлагает повысить стоимость проезда в маршрутках на 2 сома. Об этом стало известно 24.kg.

Расчеты уже переданы в антимонопольный орган.

Ранее председатель ассоциации «Альянс БУС» Григорий Николаиди со ссылкой на вице-мэра сообщил, что расчеты мэрия передала на рассмотрение и в профильную комиссию горкенеша.



Однако член комиссии по ЖКХ, ТЭК, транспорту и коммуникациям Павел Десятников сообщил 24.kg, что пока никаких предложений они не получали.

«Но стоимость проезда давно стоит менять, держать дальше на том же уровне невозможно. Достаточно поднять на 2 сома. Во время последнего снегопада люди платили любые деньги, лишь бы только уехать», — сказал он.

Сегодня проезд в маршрутках стоит 10 сомов, в вечернее время — 12, в муниципальном транспорте (автобусах и троллейбусах) — 8.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/105871/

