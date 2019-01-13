Повышение тарифов для маршруток. Мэрия определилась со стоимостью проезда

Мэрия Бишкека предлагает повысить стоимость проезда в маршрутках на 2 сома.
Мэрия Бишкека предлагает повысить стоимость проезда в маршрутках на 2 сома. Об этом стало известно 24.kg.
Расчеты уже переданы в антимонопольный орган.
Ранее председатель ассоциации «Альянс БУС» Григорий Николаиди со ссылкой на вице-мэра сообщил, что расчеты мэрия передала на рассмотрение и в профильную комиссию горкенеша.
Однако член комиссии по ЖКХ, ТЭК, транспорту и коммуникациям Павел Десятников сообщил 24.kg, что пока никаких предложений они не получали.
«Но стоимость проезда давно стоит менять, держать дальше на том же уровне невозможно. Достаточно поднять на 2 сома. Во время последнего снегопада люди платили любые деньги, лишь бы только уехать», — сказал он.
Сегодня проезд в маршрутках стоит 10 сомов, в вечернее время — 12, в муниципальном транспорте (автобусах и троллейбусах) — 8.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/105871/
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