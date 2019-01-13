МВД завершило доследственную проверку «списка расходов» предвыборного штаба Жээнбекова

Завершена доследственная проверка «списка расходов» предвыборного штаба Жээнбекова, опубликованного юристом Нурбеком Токтакуновым. Об этом сообщает Министерство внутренних дел КР.

Завершена доследственная проверка «списка расходов» предвыборного штаба Жээнбекова, опубликованного юристом Нурбеком Токтакуновым. Об этом сообщает Министерство внутренних дел КР.

По его данным, в ходе проверки были опрошены руководители центрального избирательного штаба кандидата в президенты, начальники и сотрудники избирательных штабов районов, областей и городов республики.

Как отмечается, уполномоченная по финансовым вопросам избирательного штаба Надира Сатыгул по возвращении в Кыргызстан будет приглашена в cледственную службу МВД для дачи пояснений, после чего будет принято окончательное решение.

Как известно, Сатыгул кызы выехала за пределы Кыргызстана в ноябре 2018 года. Как сообщала СДПК, она находится в Индии, а уехала туда по совету экс-президента Алмазбека Атамбаева, в целях безопасности.

15 ноября юрист и правозащитник Нурбек Токтакунов опубликовал документ,который якобы показывает, что предвыборный штаб президента Сооронбая Жээнбекова израсходовал в несколько раз больше средств, чем указано официально.

Исходя из документа, штаб Жээнбекова израсходовал 1,1 млрд сомов и 6,8 млн долларов. В официальном отчете для ЦИК указана цифра в 158 млн сомов.



Азаттык