В 2019 году знание госязыка станет преимуществом при поступлении в вузы

В Положение об отборе и зачислении абитуриентов в высшие учебные Кыргызстана внесены изменения в части предоставления преимущественного права при зачислении абитуриентов, имеющих государственный сертификат об уровне владения кыргызким языком.

В Положение об отборе и зачислении абитуриентов в высшие учебные Кыргызстана внесены изменения в части предоставления преимущественного права при зачислении абитуриентов, имеющих государственный сертификат об уровне владения кыргызким языком. Об этом сообщает Министерство образования и науки Кыргызстана.

По его данным, согласно постановлению правительства от 11 июня 2018 года, при одинаковой сумме баллов Общереспубликанского тестирования при зачислении в вузы на грантовые места приоритет отдается абитуриенту, имеющему, в том числе, сертификат уполномоченного органа по государственному языку с учетом системы «Кыргызтест».

Как отмечается Министерством образования, в 2019 году прохождение тестирования будет добровольным, по желанию абитуриента. Для получения сертификата учащиеся школ с кыргызским языком обучения должны будут показать уровень владения не ниже B1, учащиеся школ с другими языками обучения (русский, узбекский, таджикский) – не ниже уровня А2.

С 1 марта школьники смогут пройти пробное тестирование на сайте «Кыргызтеста».

Азаттык