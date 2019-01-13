Пациенты, заразившиеся ВИЧ по вине врачей, смогут получить компенсацию.
Пациенты, заразившиеся ВИЧ по вине врачей, смогут получить компенсацию. С таким предложением выступил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев и вынес законопроект на общественное обсуждение.
По его данным, с 2005 по 2018 год в Кыргызстане зарегистрировали 632 ребенка с ВИЧ-инфекцией в возрасте до 14 лет. Из них 381 — с парентеральным путем передачи инфекции. На 1 мая 2018 года умерли 45 таких детей, покинули страну — 27. Остальные стоят на учете.
Несмотря на большое число заразившихся детей, правоохранительные органы возбудили всего 50 уголовных дел. Медики практически не наказаны.
«Законопроект имеет обратную силу и направлен на выплату денежной компенсации родителям детей, заразившихся ВИЧ/СПИДом по вине медработников. Предусмотрена выплата денежной компенсации не меньше 100 тысяч сомов. Это лишь малая часть того, что может сделать правительство, так как здоровье и жизнь детей не восстановить», — считает Дастан Бекешев.
На компенсации потребуется около 35 миллионов сомов. Депутат предлагает сократить резервные фонды президента, спикера Жогорку Кенеша и премьер-министра на 10 миллионов сомов каждый.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/105808/
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