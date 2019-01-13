Шутка Дуйшенбека Зилалиева. Свидетель запомнила обвиняемого в образе Гарфилда

В Бишкекском городском суде продолжают рассматривать апелляционную жалобу на приговор Первомайского районного суда по уголовному делу в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.



В Бишкекском городском суде продолжают рассматривать апелляционную жалобу на приговор Первомайского районного суда по уголовному делу в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Его приговорили к условному сроку за ложное сообщение о заложенной бомбе. Бывший чиновник неудачно пошутил с сотрудницей милиции, стоявшей в оцеплении в день инаугурации президента.



По словам главного свидетеля, курсанта Академии МВД Самары Омуракуновой, адвокат подсудимого Чинара Джакупбекова специально путает суд и вводит общественность в заблуждение, утверждая, что она лжет и меняет показания.



«Я отвечала на все вопросы и никогда ложных показаний не давала ни на следствии, ни в суде первой инстанции. Каких-либо путаных показаний не было. Но адвокат Джакупбекова в угоду подзащитного намеренно вводит общественность в заблуждение, интерпретируя происходящие события наоборот. Утверждения адвоката, что свидетель «не может вспомнить ни машину, на которой был подсудимый, ни его самого и обвинение развалилось», — абсолютная ложь», — сказала Самара Омуракунова.

Я ни разу не меняла показания в суде, навсегда запомнила обращавшегося ко мне человека в образе Гарфилда и его машину. - Самара Омуракунова

Она добавила, что действительно получила травму уха, но проблем со слухом у нее никогда не было и нет. Дуйшенбека Зилалиева она отчетливо слышала. Ранее адвокат бывшего высокопоставленного чиновника ходатайствовала о прекращении судопроизводства, ну суд отказал.

Отметим, прокуратура недовольна мягким приговором первой инстанции и обжаловала его параллельно с защитой.

Дуйшенбек Зилалиев является фигурантом еще одного уголовного дела. Он обвиняется в незаконном обогащении. Бывший чиновник арестован. У него обнаружили незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете.

Гарфилд — рыжий кот, главный герой американской комедии 2004 года, снятой по мотивам комиксов Джима Дэвиса.



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