Баткенский РОВД: "Заявление Розы Мамановой о незаконных действиях милиции не соответствуют действительности"

Воспитывающая четверых детей мать-одиночка Роза Маманова до этого рассказывала SUPER.KG, что мотивом ее намерения приехать в Бишкек для самосожжения стали незаконные действия сотрудников милиции г. Кызыл-Кыя.





Воспитывающая четверых детей мать-одиночка Роза Маманова до этого рассказывала SUPER.KG, что мотивом ее намерения приехать в Бишкек для самосожжения стали незаконные действия сотрудников милиции г. Кызыл-Кыя.

Пресс-служба Баткенской облмилиции заявила, что слова Мамановой в адрес милиции не соответствуют действительности.

По данным областной милиции, 4 октября 2017 года отделом внутренних дел г. Кызыл-Кыя на Маманову было возбуждено уголовное дело по статье 166 (мошенничество) УК КР. Её вина была доказана, и решением Кызыл-Кийского районного суда она было осуждена на год условно. Позже Маманова обратилась в областной суд, который оставил в силе решение районного суда.

"С заявлением в милицию обратилась 38-летняя жительница г. Кызыл-Кыя М.А. В заявлении она указывала, что в июле 2016 года Маманова, предоставившись адвокатом, пообещала помочь в деле о краже крупной суммы из дома и получила в виде гонорара 50 тысяч сомов. После, в январе 2017 года она забрала еще 10 тысяч сомов у другой потерпевшей. Кроме этого, гражданка Маманова в мае 2017 года собрала материалы провокационного характера о своей знакомой Б. М. г. Кызыл-Кыя и, угрожая распространить сведения в интернете, шантажом получила денежные средства в сумме 10 тысяч сомов. В ходе проверки было установлено, что Маманова не зарегистрирована в Совете адвокатов.

Потом были выявлены противоречия в показаниях автора заявления, Мамановой, жительниц г. Кызыл-Кыя Т. М. и А. К. Для устранения этих противоречий 4 октября было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". По итогам очных ставок и других следственных мероприятий вина Мамановой была полностью доказана, сообщили из областной милиции.

Во время проведения очных ставок со свидетелями Маманова ушла домой, оставив в кабинете следователя сумку, несмотря на предупреждение, чтобы она ее забрала. На следующий день она заявила, что якобы из сумки пропали 50 тысяч сомов, пригрозила обратиться к прокурору, но потом исчезла и не пришла на следствие.



"Было принято постановление по насильному приводу Мамановой на следствие. Однако было установлено, что она не проживает по указанному ею адресу, при участии свидетелей были составлены специальные акты. Вследствие того, что Маманова уклонилась от следствия, 4 декабря 2017 года городской суд заочно предъявил ей обвинение по статье "Мошенничество". В тот же день заочно была избрана мера пресечения в виде ареста, она была объявлена в розыск. 12 декабря Маманова была задержана на автостоянке рядом с городским рынком "Айбек". Позже решением горсуда она была осуждена на год условно", - говорится в информации.

Источник: super.kg, gezitter.org