ГСИН: Очевидно, что видео с благословениями в адрес Камчы Кольбаева было отснято в тюрьме

Государственная служба исполнения наказаний прокомментировала видео, на котором в одной из тюрем во время празднования Нового года устроили фейерверк и желали долгих лет жизни Камчы Кольбаеву, который известен как глава ОПГ в Кыргызстане.
Государственная служба исполнения наказаний прокомментировала видео, на котором в одной из тюрем во время празднования Нового года устроили фейерверк и желали долгих лет жизни Камчы Кольбаеву, который известен как глава ОПГ в Кыргызстане.
Как сообщила радио «Азаттык» пресс-секретарь учреждения Элеонора Сабатарова, установлено, что видео было снято в прошлые годы в одной из тюрем Чуйской области.
В начале этого года в интернете было распространено видео, где заключенные поздравляют друг друга с наступлением Нового года. Там можно увидеть, как заключенные желали Камчы Кольбаеву долгих лет жизни. В конце в честь праздника был запущен фейерверк. На видео можно заметить, как некоторые осужденные имели при себе мобильные телефоны.
Сабатарова добавила, что после этого инцидента в свое время начальство тюрьмы было снято с должности.
В тюрьмах Кыргызстана запрещено носить телефоны.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org
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