За год крестьянам выдали более 5,6 млрд сомов в виде льготных кредитов

В 2018 году в рамках реализации проекта «Финансирование сельского хозяйства – 6» крестьянам и фермерам выдали более 5,6 млрд сомов в виде льготных кредитов.
В 2018 году в рамках реализации проекта «Финансирование сельского хозяйства – 6» крестьянам и фермерам выдали более 5,6 млрд сомов в виде льготных кредитов. Об этом сообщили из Министерства финансов.
По сообщению Государственного агентства по управлению бюджетными кредитами при министерстве, эта сумма была выдана 11 332 производителям сельскохозяйственных товаров.
1 млрд 324,76 млн сомов из выделенной суммы были направлены на растениеводство, 2 млрд 867,7 млн сомов – на животноводство, 1 млрд 433,9 млн сомов – на перерабатывающие предприятия и на оказание сельскохозяйственных услуг.
Проект «Финансирование сельского хозяйства» реализуется уже несколько лет. 14 февраля 2018 года постановлением правительства начался шестой круг этой программы. Между Министерством финансов и 11 коммерческими банками были подписаны соглашения о субсидировании процентных ставок для кредитов на сумму в 5 млрд 816 млн сомов.
Реализация фаз этого проекта продолжится до 2020 года.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org
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